Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik "Çakar" pişmanlığı: Şimdi işsiz kaldım

        Kamyoncunun "çakar" pişmanlığı: Şimdi işsiz kaldım, kimse kullanmasın

        Adana'da kamyonunda "çakar" tespit edilen sürücüye 138 bin TL ceza uygulandı. Ehliyetine ve kamyonuna da el konulan Cüneyt Tekin, "Kamyonu satın aldığımda vardı. Cezası olduğunu bilsem çıkarırdım. Ben işsiz kaldım, kimse çakar kullanmasın" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:51 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çakar" pişmanlığı: Şimdi işsiz kaldım
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da, kamyonunda çakar bulunan sürücüye 138 bin lira ceza uygulanırken, ehliyetine ve kamyonuna da el konuldu. Sürücü Cüneyt Tekin, "Ben işsiz kaldım kimse çakar kullanmasın" dedi.

        Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Camuzcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cüneyt Tekin (38), 1 Mart günü kamyonu ile narenciye taşırken, uygulama noktasına denk gelince polis tarafından durduruldu.

        Polis Tekin'e kamyonunda sarı çakar bulunduğu için 138 bin lira para cezası uyguladı. Ayrıca Tekin'in ehliyetine el konulup, kamyonu da yediemine çekildi.

        .png
        .png

        Cezası olduğunu bilmediğini söylediği çakarı gece aydınlatma için kullandığını belirterek, "Ben kamyonu 1.5 yıl önce aldım. Çakarı ben taktırmadım üzerinde vardı. Bu kadar ağır cezası olduğunu bilsem çakarı çıkarırdım. Hem 138 bin lira ceza yazıldı. Hem ehliyetim gitti hem de kamyonum gitti. İşsiz kaldım üstelik bu borcu ödeyecek param yok" diye konuştu.

        .png
        .png

        Tekin, kamyon sürücülerinin aydınlatma için çakar kullandığını anlatarak, "Kimse artık çakar kullanmasın. Tüm sürücülere sesleniyorum çakarı olanlar da kamyonundan çıkarsın. Ben bundan sonra asla çakarlı araç sürmem" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Çakar
        #kamyon şoförü
        #adana haberleri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Motokurye uyarınca ezdiğini fark etti!
        Motokurye uyarınca ezdiğini fark etti!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        Habertürk Anasayfa