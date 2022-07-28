Çekimleri tamamlandı

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‘Çakallarla Dans 6’nın çekimlerin son bölümü Bodrum’da ve Yunan adası Kos’ta gerçekleştirildikten sonra ekip son kez paydos dedi. Kos’taki son sahnenin çekiminin ardından birlikte hatıra fotoğrafı çektiren ekip ve oyuncular, serinin en komik filmini çektiklerinin altını çizdi.

Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden ‘Çakallarla Dans’ın altıncı macerasında, seyircinin çok sevdiği kahramanlarımız bu kez sınırları aşıyor ve yurt dışına açılıyor. 2010 yapımı ilk filmden bu yana ana kadrosunu muhafaza ederek yoluna devam eden ‘Çakallarla Dans’ın senaryosu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzası taşıyor.

‘Çakallarla Dans 6’da efsane ekip Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yeniden bir araya geliyor. Altıncı filmde Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç ve Kemal Zeydan kadroya katıldı.