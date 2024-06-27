Fethiye'nin bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil merkezi konumunda yer aldığını ifade eden Karaca, "Fethiye farklı turizm destinasyonlarıyla herkesin tatilini yapabileceği ender bir turizm merkezi haline geldi. Bayram tatili dolu dolu geçti. Binlerce turisti Fethiye'de ağırladık. İlçede deniz kum güneşin yanında ören yerlerinde de kültür turizmi için gelen misafirlerimizi ağırladık. Geçmiş yıllarda en çok ziyaret edilen yerlerden olan Kayaköy'e bayramda 4 bin kişi geldi" dedi.