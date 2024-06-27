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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması

        Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "TSK dinamik bir ordu. 3. Dünya Savaşı'nı istemeyiz ama hazırlıklıyız" açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, "Birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi topyekün bir üçüncü dünya savaşı riski var mı derseniz tabii ki bir ihtimal. Biz MSB olarak savunma ve güvenliğimize yönelik değerlendirmelerimizi yapıyor ve güncellenmesi gereken bütün planlarımızı yeni değerlendirmeler ışığında yapıyoruz. En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 12:03 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:03
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        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
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