Çakallar yurt dışına açıldı 0:00 / 0:00

'Çakallarla Dans', ikinci filmin ilkinden % 281 oranında daha fazla izlenmesiyle uzun soluklu bir seri haline dönüştü. Bunda en önemli etken Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi'nin hikâyelerine güvenmeleri, başrol oyuncularının performansı ve filmin Kemal Sunal Halk Ödülü'ne layık görülmesi oldu. Pandemi nedeniyle iki yıl ertelenen altıncı filmin çekimlerinin bir bölümü Yunan adası Kos'ta gerçekleştirildi

Dört kafadarın çakallık peşinde koşarken kendilerinden daha çok çakallık kabiliyetine sahip kişilerle karşılaşmaları sonucu ucu belaya dayanan maceralarını hikâye edinen ‘Çakallarla Dans’ serisinin altıncı filminin bir bölümü Yunan adası Kos’ta çekildi.

'Çakallarla Dans 6'nın Kos'taki setine ulaşmak için Kuşadası’ndan yola çıkıp Bodrum’a giderken güzergâh boyunca dikkatimi çeken unsurlardan biri ülkemizin doğasının ne yüksek ölçüde nimet olduğunun farkına bir kez daha varmak oldu. Bafa Gölü, Anani Adası, İkiz Adalar ve çevredeki ormanların güzelliği karşısında insan yaşama sevinciyle dolmasın da ne olsun?

Geçtiğimiz yıl, başka bir nedenden dolayı aynı yollardan geçerken dört bir yanı kaplayan orman yangınlarından yükselen dumanları bu kez görmemenin mutluluğuyla insan yaşama sevinciyle dolmasın da ne olsun?

Bafa Gölü

Bodrum’dan feribotla geçtiğim Kos’taki yaklaşık 500 yıllık dev kauçuk ağacının karşısında kurulmuş ‘Çakallarla Dans 6’nın setini seyrederken zihinsel boyutta 12 yıl öncesine dönüş yaşadım.

Balat’ta kurulan setin yönetmen köşesinde tabureyi çekmiş oturuyordum.

Çekim bitince filmin yönetmeni, ortak senaristi ve ortak yapımcısı Murat Şeker ile röportaj yapacaktım.

Bir süre sonra gözlerimi monitörden ayırıp sağa sola bakmaya başladım.

Murat Şeker’in o halimi görünce “Set izlenimi yazmaya geldin, sahneyi izlemiyorsun” der gibi bakışlarına “Ne yapayım, kahkahayı basıp da çekimi mi bozayım?” şeklindeki bakışlarımla cevap verdim.

Ben bakışlarımı kaçırabiliyordum ama Murat Şeker ile yardımcıları öyle bir lükse sahip değildi. Başını monitöre gömmüş olan Şeker, dudaklarını ısırıyordu. Keza yardımcıları da öyle.

Bir süre sonra daha fazla dayanamayıp kahkahayı bastılar. Çekimin bozulmasına bozulan oyuncular, yönetmen köşesinin karşısına geçip ellerini iki yana açarak sitemlerini dile getirdiler ama ne fayda?

Komedi filmlerinin üretenler için daha zor olduğu söylenir.

İzleyicileri güldürmek; başka bir ruh hali, başka bir oyunculuk marifeti gerektiriyor.

Komedi filmlerinin oyuncular için daha zor olmasının bir nedeni de çekim süreci.

Oyuncular; çekimler esnasında rol arkadaşlarına kahkaha atınca çekim sil baştan tekrarlanıyor.

Ayrıca az önce sözünü ettiğim gibi kamera arkası da, ekip de kahkahayı basınca çekimler sık sık kesiliyor. Hal böyle olunca da oyuncular, bir sahneyi performanslarını hiç düşürmeden defalarca tekrarlamak zorunda kalıyor.

'Çakallarla Dans 6'nın Kos'taki çekimlerinden bir sahne.

Kos, 1525 - 1912 arasındaki 387 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyetindeydi.

1315’te Rodos'un Hospitalier şövalyeleri tarafından inşa edilen Neratzia Kalesi, antik Yunan dönemine ait Agora kalıntıları, Gazi Hasan Paşa Camii, Defterdar İbrahim Paşa Camii, dev kauçuk ağacı ve Hipokrat'ın altında öğrencilerine ders verdiği çınar ağacı günümüzde Kos’un önemli yapıları ve simgeleri olarak turistlerin ilgisine fazlaca mazhar oluyor.

Dönelim ‘Çakallarla Dans 6’nın setine…

'Çakallarla Dans 6'nın Kos'taki son sahne hatırası

İlk filmin Balat’taki çekimleri sırasında röportaj yaptığım Murat Şeker’e “Filmi seri haline getirmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yöneltmiştim. Şeker, bu soruya "İzleyicilerin ilgisine bağlı" şeklinde cevap vermişti.

17 Aralık 2010’da gösterime giren ‘Çakallarla Dans’, 244.044 kişi tarafından izlendi.

Görünen oydu ki ilk filmin gişesi hiç de seri haline gelecek gibi değildi.

Çakallarla Dans 6'nın Kos'taki sahnelerinden biri

Murat Şeker ile senaryoyu birlikte yazdığı Ali Tanrıverdi, hikâyelerine güveniyordu. Filmin Malatya Uluslararası Film Festivali'nde Kemal Sunal Halk Ödülü’ne layık görülmesi de Şeker ile Tanrıverdi’ye ikincisini çekmek için daha da şevk verdi.

7 Aralık 2012’de gösterime çıkardıkları serinin ikinci filmi, ilkinden yüzde % 281 oranında daha fazla izlendi.

Gösterilen ilgi serinin devamını garantilerken üçüncü film, TAFF Pictures ile SugarWorkz ortaklığında çekildi.

Üçüncü film için ise ikincisinden % 79.2 daha fazla bilet kesildi.

‘Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı’ serinin en çok bilet kesilen filmi oldu.

‘Çakallarla Dans’ filmlerinin gösterime girdiği yıllarda gişelerden aldığı pay şu şekilde gerçekleşti.

• 2010

Türk Filmlerinin Toplam Gişesi… 22.185.976

Çakallarla Dans… 244.044 (% 1.1)

• 2012

Türk Filmlerinin Toplam Gişesi… 20.857.220

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede… 929.739 (% 4.5)

• 2014

Türk Filmlerinin Toplam Gişesi… 35.777.989

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı… 1.666.330 (% 4.6)

• 2016

Türk Filmlerinin Toplam Gişesi… 31.102.760

Çakallarla Dans 4… 1.351.247 (% 4.3)

• 2018

Türk Filmlerinin Toplam Gişesi… 44.635.574

Çakallarla Dans 5… 1.415.733 (% 3.1)

Hakan Bilgin - Elvan Dişli

Türk sinemasının en çok filme sahip serilerinden biri haline dönüşen ‘Çakallarla Dans’ın alâmeti fârikalarından biri oyuncu kadrosu.

Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın ve Hakan Bilgin’den oluşan kemikleşmiş kadronun birbiriyle uyumundan ortaya çıkan sonuç, serinin kemikleşmiş bir izleyici kitlesine sahip olmasını sağladı.

‘Çakallarla Dans’ın dikkat çeken özelliklerinden biri de şu; bireysel olarak kariyerli birer oyuncu olan Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın ve Hakan Bilgin’in genellikle kalabalık başrollü kadroya sahip filmlerde rastlanılan sorunlara mahal vermemesi.

Her filmde kemikleşmiş kadroya başka ünlü oyuncuların katıldığı serinin altıncı filminde ise Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç ve Kemal Zeydan kameranın karşısına geçti.

'Çakallarla Dans 6'nın oyuncuları ve set arkası ekibi

Kalabalık başrole sahip filmlerde ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri, oyuncuların sahne sayısı, afişte isimlerinin yazılma sırası ve set ortamındaki şartlarda olabilecek en iyi dengenin sağlanması.

Senarist; senaryoda, yapımcı ise sette istediği kadar olabilecek en iyi dengeyi sağlamayı garanti etse de kalabalık başrollü filmler çekmek yine de bir hayli zordur.

Kimi; afişteki isim sırasına takılır, kimi; sahne süresinin diğerlerinden daha çok olmasını, kimi ise sette diğerlerinden daha çok olanağa sahip olmak ister.

Bu nedenle Türk sinemasında Ertem Eğilmez ve Türker İnanoğlu’nun filmleri haricinde kalabalık başrollü filmlere pek rastlanmaz.

Ertem Eğilmez ile Türker İnanoğlu’nun birçok kalabalık başrollü filmleri çekebilmesinin temelinde kendilerine duyulan güven, saygı ve sevgi vardı. Elbette ‘ağabey’ olmanın da etkisi yadsınamaz.

Murat Şeker’de de aynı özellikleri görmek mümkün. Başrol oyuncuları Şeker’e olan güven, saygı ve sevgilerinden dolayı hiç kapris yapmadan çalışarak ‘Çakallarla Dans’ serisini sorunsuz bir halde altıncı filme kadar taşıdı. Ertem Eğilmez ile Türker İnanoğlu’nun ‘ağabey’ konumu, Murat Şeker’de ‘yaren’ şeklinde göze çarpıyor.

Kos’taki çekimlerde oyuncuların da, teknik ekibin de ağız birliğine vardığı konulardan biri altıncı filmin diğerlerinden daha komik olduğu. Hatta bu konuda oldukça iddialılar. Kos'taki çekimlerde edindiğim izlenim, az önce ilk filmin setinde yaşananlardan farksızdı. Çekim esnasında dudak ısırmalar...

Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi, çekilen bir sahnenin kontrolünü yapıyor

Gösterime 2 Aralık'ta girecek olan ‘Çakallarla Dans 6’, filmin yönetmeni, ortak senaristi ve ortak yapımcısı olan Murat Şeker için daha da özel bir anlam içeriyor. Nedeni de büyük hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşacak olması.

Murat Şeker, ‘Çakallarla Dans 6’dan kazanacağı paranın, o büyük hayali olan Fenerbahçe’nin işgal güçlerine karşı verdiği mücadeleyi konu edinecek filmin bütçesine ciddi katkıda bulunmasını umuyor.

Elvan Dişli - Murat Şeker - Hakan Bilgin

MURAT ŞEKER’İN DİĞER FİLMLERİ

• 2 Süper Film (2006)

• Plajda (2008)

• Aşk Tutulması (2008)

• Aşk Geliyorum Demez (2009)

• Arkadaşım Max (2013)

• Hayat Sana Güzel (2014)

• Deli Ormanlı (2016)

• Görevimiz Tatil (2018)