Cahit Zarifoğlu ölüm yıldönümünde unutulmadı. Cahit Zarifoğlu eserleri ile ismini duyurmuş şair ve yazardı. İşte Cahit Zarifoğlu hakkında bilmedikleriniz...

CAHİT ZARİFOĞLU KİMDİR?

Diriliş dergisinde şiirleri yayımlandı. Arvasilerden, Seyyid Kasım Arvasi'nin kızı Berat Hanım'la evlendi ve bu evlilikten üç kız, bir erkek evladı oldu. Nikahında şahitliğini Necip Fazıl Kısakürek yapmıştır. 1973 yılında Sarıkamış'ta vatani hizmetine başlamış, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış ve 1975 yılında askerliğini tamamlamıştır. 1976 yılında Mavera dergisinin kuruluş çalışmalarında yer aldı. 7 Haziran 1987 tarihinde akciğer kanseri hastalığından İstanbul'da vefat etti. Kabri Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Küplüce Mezarlığı'nda ve kayınpederi olan Kasım Arvasi ile yan yanadır. Her sene 7 Haziran'da sevenleri tarafından mezarı başında anılır.

Okullar ve ödül

Cahit Zarifoğlu adıyla Ankara ili Etimesgut ilçesi Eryaman 6. Etap Atakent 2. Kısımda bir ilkokul, İstanbul ili Başakşehir ilçesi 1. Etap konutlarında bir ilkokul, Kahramanmaraş ili Merkez ilçesinde itfaiyenin karşısında, Tavşantepe mahallesinde bir ortaokul, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi Ali Talip Özdemir Bulvarı Talat Paşa Sokakta ise bir lise, İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Çamlık mahallesinde bir cadde bulunmaktadır. İstanbul'un Esenler ilçesinde de Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul ili Ataşehir ilçesinde yer alan 2014 yılında açılan bir imam hatip lisesine ismi verilmiştir. 2003 yılından bu yana Şiir ve Edebiyat Girişimi tarafından her yıl ölüm yıl dönümüne yakın tarihlerde Cahit Zarifoğlu ödülü verilmektedir. Cahit Zarifoğlu İsmi ile Konya ili Selçuklu ilçesi Yazır mahallesinde bir ilköğretim okulu ve Beyşehir ilçesi Esentepe mahallesinde bir anadolu lisesi vardır.

Şiirleri

İşaret Çocukları, 1967

Yedi Güzel Adam

Menziller

Korku ve Yakarış

Hikâye

Mahalle Kavgası

Hikâyeler

Çocuk hikâyesi

Serçekuş

Katıraslan

Ağaçkakanlar

Yürekdede ile Padişah

Küçük Şehzade

Derya

Kuşların Dili

Motorlu Kuş

Çocuk şiiri

Gülücük

Ağaç Okul (Çocuklara Afganistan Şiirleri)

Roman

Savaş Ritimleri

Ana

Günlük

Yaşamak

Deneme

Bir Değirmendir Bu Dünya

Zengin Hayaller Peşinde

Tiyatro

Sütçü İmam

Araştırma

Rilke'nin Romanında Motifler (Çeviren ve Yayına Hazırlayan: Ümit Soylu)