Gazetecilerin, "Şahsın Eda Hanım'ın arkadaşı olduğu ve bu sebepten dolayı tartışmadan sonra ayrıldığınız yazıldı. Ayrıldığınız doğru mu?" sorusuna oyuncu, şu yanıtı vermişti:

Ayrılma falan yok. Eda ile beraberiz. Aramızda bir tartışma oldu. Eda çok iyi niyetli bir insan olduğu için, bu olay yaşandığında benim verdiğim tepki ile alakalı aramızda bir fikir ayrılığımız oldu. Onun dışında bir problem yok. İlişkimiz devam ediyor.