"KAYLA'YA SÜREKLİ HEDİYE ALIRIM"

14 Şubat ile ilgili düşünceleri sorulan Çağlar Ertuğrul, "İndirim varmış sevgililere, şaka bir yana akşam buluşup Kayla ile yemeğe çıkacağız. Hediye henüz almadım ama takı alırım galiba, ben hediye almayı zaten seven birisiyim. Özel gün olmasına gerek yok, sürekli hediye alırım" ifadelerini kullandı.

Çağlar Ertuğrul, daha sonra "Geçenlerde avukat bir arkadaşımla oturmuştum, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kocanın eşine hediye almaması boşanma davasında kusurlu sayılıyormuş. Ona göre arkadaşlar, ben evli olmasam bile şimdi hemen hediye almaya gidiyorum" diyerek güldü.