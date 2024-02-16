Çağlar Ertuğrul: Özel gün olmasına gerek yok, sürekli hediye alırım
Uzun süredir stilist Kayla Manukyan ile aşk yaşayan Çağlar Ertuğrul, 14 Şubat Sevgililer Günü hakkında konuştu. Sevgilisine sürekli hediye aldığını söyleyen oyuncu, "ben hediye almayı zaten seven birisiyim, özel gün olmasına gerek yok" dedi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çağlar Ertuğrul, Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Ceyla Odman ile toplantı yaptık, bildiğiniz gibi 'Override' adlı tiyatro oyununda aynı sahneyi paylaşıyoruz, teknolojinin insan bedeni üzerindeki etkilerini masaya yatıran, hem mesaj verip hem de düşündüren güzel bir oyun. Tepkiler de çok iyi, salonlarımız dolu" ifadelerini kullandı.
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"SANATSEVERLERE TEŞEKKÜR EDERİM"
Ayrıca tiyatroya olan ilgiden memnun olduğunu söyleyen Çağlar Ertuğrul, "Bu sıralar tiyatroya inanılmaz bir rağbet var, sinema salonları da dolmaya başladı. Tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum, sanatı ve sanatçıyı yalnız bırakmadıkları için" diye konuştu.
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"KAYLA'YA SÜREKLİ HEDİYE ALIRIM"
14 Şubat ile ilgili düşünceleri sorulan Çağlar Ertuğrul, "İndirim varmış sevgililere, şaka bir yana akşam buluşup Kayla ile yemeğe çıkacağız. Hediye henüz almadım ama takı alırım galiba, ben hediye almayı zaten seven birisiyim. Özel gün olmasına gerek yok, sürekli hediye alırım" ifadelerini kullandı.
Çağlar Ertuğrul, daha sonra "Geçenlerde avukat bir arkadaşımla oturmuştum, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kocanın eşine hediye almaması boşanma davasında kusurlu sayılıyormuş. Ona göre arkadaşlar, ben evli olmasam bile şimdi hemen hediye almaya gidiyorum" diyerek güldü.
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"HAZİRANDA EVİ KOMPLE KAPATABİLİRİM"
Öte yandan Çağlar Ertuğrul, pandemide İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşmişti. Oyuncu, İstanbul'un kaosundan uzak bir hayat yaşadığını da belirterek memnuniyetini dile getirmişti. Eruğrul, gazetecilerin "İzmir'de ki evinizi kapattınız mı?" sorusuna ise "Hayır kapatmadım, duruyor. Her zaman da duracak ama burayı her an kapatabilirim. 2024'ün Haziran ayında komple dönüş yapabilirim, öyle gözüküyor" yanıtını verdi.
Fotoğraflar: HT Magazin, Depo