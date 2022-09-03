"Beni son kez zayıf çekin!"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Objektiflere gülümseyerek poz veren Çağlar Ertuğrul-Kayla Manukyan çifti, alışverişe gittiklerini ifade etti.

Yeni projesi için 15 kilo alacak olan Çağlar Ertuğrul, muhabirlere, "Son kez zayıf çekin beni." diyerek, takıldı.

Diğer araçlardaki vatandaşların Ertuğrul'u görünce "Hayranınız!" diyerek bağırması ünlü oyuncuyu güldürdü.