Çağla Şikel ve oğullarından eğlenceli dans
Çağla Şikel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte dans ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı
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45 yaşındaki Çağla Şikel'in 2015'te boşandığı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey ile Uzay'la birlikte dans ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Dansa eşlik ettikten sonra oturup oğullarını seyreden Çağla Şikel, gülmekten koltuktan düştü.
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O anları sosyal medya hesabında paylaşan Çağla Şikel, "Cumartesi çocuklar bendedir" notuyla sevenleriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram