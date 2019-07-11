"ERKEKSİ BİR FİZİĞİNİZ VAR"



Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından, bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü mankenin paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken bir takipçisi Şıkel'e "Erkeksi bir fiziğiniz var. Sanki hormonlarınız bir tık fazla olsa erkek olacakmışsınız gibi geliyor. Yüz hatlarınız da iri ve kemikli" yorumunu yaptı.