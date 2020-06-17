Manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Şıkel, arkadaşının doğum günü için hediye almaya geldiğini belirtti.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Çağla Şıkel, "Bir dansçı olarak Seranay Sarıkaya'yı çok başarılı buluyorum. Dansta bu kadar yetenekli olup, bunu oyunculukla birleştirmesi gerçekten çok başarılı" diyerek oyuncuya övgü dolu sözlerde bulundu.