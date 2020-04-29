"UZUN ZAMANDIR EVDEYİM"

Gazetecilerle sohbet eden Şıkel, şunları söyledi:

Koronavirüsten dolayı çocuklarımla uzun zamandır evdeyim. Annem çiçekleri çok sevdiği için bu çiçekleri ona aldım. Çocuklarım anneannelerini çok özledi. Annem de çocukları çok özledi. Hatta annem 'Çocukları bahçeye kadar getir, göreyim. Çok özledim' dedi.