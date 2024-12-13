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        Haberler Bilgi Ekonomi Çağdaş Cam halka arz sonuçları açıklandı! CGCAM Çağdaş Cam halka arz kişi başına kaç TL değerinde kaç lot düştü, kaç kişi katıldı?

        Çağdaş Cam halka arz sonuçları açıklandı! Kişi başına kaç lot düştü?

        11-12 Aralık tarihlerinde talep toplayan Çağdaş Cam halka arz sonuçları açıklandı. 42 milyon lotu eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcısına pay eden şirket, 'CGCAM' kodu ile önümüzdeki günlerde borsada işlem görecek. Peki, Çağdaş Cam halka arzı sonuçları ne oldu, kişi başına kaç lot düştü? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 14:03 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:03
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        • 1

          Çağdaş Cam halka arz sonuçları açıklandı. 500 binden fazla kişinin katıldığı halka arzda toplamda 42 milyon lot dağıtıldı. 'CGCAM' kodu ile borsada işlem görecek firmanın halka arzı katılım endeksine uygun olacak ve elde edilen fonun yüzde 36-42'si işletme sermayesi için kullanılacak. İşte, Çağdaş Cam halka arz sonuçları...

        • 2

          ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Çağdaş Cam halka arz sonuçları açıklandı. Firmanın halka arzına 628 bin 813 kişi katıldı ve kişi başına 1340 TL değerinde 67 lot düştü.

        • 3

          ÇAĞDAŞ CAM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın henüz ne zaman borsada işlem göreceği belli olmadı.

        • 4

          ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 20 TL olarak belirlendi.

        • 5

          ÇAĞDAŞ CAM NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

          Firma 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde talep topladı.

        • 6

          ÇAĞDAŞ CAM FON KULLANIMI

          Yüzde 30-35 Bina ve inşaat yatırımı.

          Yüzde 12-16 Makina ve ekipman yatırımı.

          Yüzde 0-15 Çatı üzeri ve arazi GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımı.

          Yüzde 1-3 Verimlilik artırıcı dijital ve yalın üretim dönüşümü.

          Yüzde 36-42 İşletme sermayesi.

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