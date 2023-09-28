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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir Çağdaş Atan: Ligin üstünde takımlarla oynadık - Medipol Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: Ligin üstünde takımlarla oynadık

        Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen müsabakada Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan maçın ardından açıklamalar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 23:19 Güncelleme: 28.09.2023 - 23:25
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        "Ligin üstünde takımlarla oynadık"
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        RAMS Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan, 4-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının sonrasında açıklamalarda bulundu.

        Bir geçiş aşamasında olduklarını söyleyen Çağdaş Atan, "Biz hiç mazeret üretmedik. Geçen sene 17 maçta 17 puan toplayan takım, bu sene 3'te 0 ile başladı. Biz geldik, iyi oynamaya başladık. İlk 3 puanı aldık. O maç bize umut verdi. Ligin çok üzerine iki takım ile oynadık. Galatasaray ve Fenerbahçe! Çok hazırlar, maç sayıları fazla, çok kaliteli ve güçlü oyuncuları var. Aslında daha önce daha düşük bütçelerle bu tarz rakiplere genelde zorluk çıkaran oyun formasyonlarını bulabildik. Şu iki maçta geçiş aşamasındayız ve bir süreç işliyor." ifadelerini kullandı.

        "LİG PAZARTESİ BAŞLIYOR"

        Doğru oyunu bulamadıklarını söyleyen Çağdaş Atan, "Doğru oyunu oturtmak zaman alacak. Puan almak ve oyunu oturtmak çok önemli. Gerçekten çok iyi iki takıma karşı oynadık. Artık toparlanma zamanı." dedi ve şu kelimelerle cümlelerini noktaladı:

        "Lig bizim için pazartesi günü başlıyor. Gerçek hayat, gerçek savaş... Seri galibiyetler alarak, özellikle Anadolu maçlarını kazanarak yukarıya tutunacağını düşünüyorum. Kulüpte beklenti bu. Doğru oyunu ve doğru 11'i en kısa zamanda bularak yola devam edeceğiz."

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