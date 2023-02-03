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Çağdaş Atan'dan Onur Bulut açıklaması!

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, takımının çok iyi bir futbolla önemli bir 3 puan aldığını söyledi. Atan, Onur Bulut'un transfer haberleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu

Giriş: 03.02.2023 - 00:24 | Güncelleme: ABONE OL
Çağdaş Atan'dan Onur Bulut açıklaması!
AA

Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan ise maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının maçın başından sonuna kadar inanılmaz bir konsantrasyonla, uygulamış oldukları sisteme ve plana 90 dakika boyunca bağlı kalarak müthiş bir maç oynadıklarını belirtti.

Başakşehir'in ligin en önemli takımlarından biri olduğunu ve çalışmalarını ona göre yaptıklarını dile getiren Atan,"Maçtan önce de rakibi alışmış olduğu kısa pas oyununun dışına çıkarıp uzun toplara zorlamak istediğimizi söylemiştim. Maçı daha erken koparabilirdik." dedi.

Maç boyunca rakibe bir pozisyon verdiklerini ifade eden Atan, şunları kaydetti:

"Rakibe bir pozisyon verdik o da uzatmalarda direkten dönen top. Herhalde oyuncularımızın iyi niyetinden içeri girmedi. Berabere bitse gerçekten çok üzülürdük. Müthiş bir galibiyet aldık. İstanbulspor maçının üstüne bu maçı kazanabilmek müthiş bir seri yakalattı. Son dört maç, üç galibiyet. Oyuncularım çok büyük takdiri hak ediyorlar. Geçiş hücumları yaptık. Gerektiğinde kısa oynadık, gerektiğinde uzun oynadık. Bugün hiç soru işareti olmadan hak ettiğimiz bir maçı kazanarak geçmiş bulunuyoruz."

ONUR BULUT'UN FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ

Bir gazetecinin "Onur Bulut'un Fenerbahçe'ye transferi ne aşamada" sorusuna Atan, Onur'un takımlarının en önemli oyuncularından biri olduğunu belirtti.

Onur'un farklı pozisyonlarda oynayabilen çok yönlü bir oyuncu olduğunu dile getiren Atan, "Bizim takımımızın başrol oyuncularından bir tanesi. Bugün müthiş oynadı. Bir ara Onur devre arasında özellikle milli arada biraz sallandı kafa olarak. Ama şu an tamamıyla bize dönmüş durumda. Fenerbahçe transferine gelince. Tabi ki böyle fırsatları bütün oyuncular değerlendirmek ister. Onur'a sadece Fenerbahçe'nin değil diğer büyük takımların da ilgisi var. Ama daha sonuçlanmış bir şey yok. Onur şu an bizim oyuncumuz. Kulübün, Onur'

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