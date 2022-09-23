Çağatay Ulusoy 32.yaşına girdi, Twitter'da gündem oldu

32.yaşına giren Çağatay Ulusoy'u, hayranları yalnız bırakmadı. Ulusoy, Twitter gündemine oturdu. Peki, Çağatay Ulusoy ne zaman doğdu? İşte, detaylar...

ÇAĞATAY ULUSOY NE ZAMAN DOĞDU?

Oyuncunun yeni yaşı Twitter üzerinden TT oldu. Hayranları farklı tweetler eşliğinde Ulusoy'un doğum gününü kutladı.

Oyuncu, 23 Eylül 1990 yılında Bakırköy'de doğdu. Annesi Boşnak, babası ise Bulgaristan göçmeni.

ÇAĞATAY ULUSOY HANGİ BURÇ?

23 Eylül günü doğan Ulusoy, Terazi burcu. Terazi burcu erkeği;

- Olumludur,

- Kararsızdır,

- Ne istediklerinden emin olamazlar,

- Çekici ve neşeli bir kişilikleri vardır,

- Mantıklıdır,

- Duygusaldır.