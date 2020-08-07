'Avatar' lakabı ile tanınan milli boksör Çağan Atakan Arslan, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Yalnız başına spor mağazalarında alışveriş yapan Arslan, daha sonra eşi Serap Korkmaz ile buluştu.

Çift, bir mekanda kahve içerek sohbet etti.