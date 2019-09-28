Çadır seçiminde nelere dikkat edilmeli?

İstanbul'un Silivri açıklarında 13.59'da 5,8 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Deprem ile birlikte pek çok kişi sokaklara döküldü. Pek çok okul tahliye edildi. Hastanelerde vatandaşlar acil servisleri boşalttı. Yetkililer halkı hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarırken, vatandaşlar hazırlık için deprem çantası ve kışlık çadır hazırlıklarına başladı. Peki çadır fiyatlarında son durum nedir? Kışlık çadır nasıl seçilir?

AMACA GÖRE FARKLILIKLAR GÖSTERİYOR

Çadır fiyatları boyut, ağırlık, iklimsel koşullar, tasarım ve kurulum kolaylığına göre farklılık gösteriyor. Mevsimine göre çadır seçimi dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri. Örneğin 3 mevsim çadırlar, ağırlıklı olarak yaz aylarında olmak üzere ilkbahar sonlarında ve sonbahar başlarında kullanılabilir. 4 mevsim çadırları ise sert kış olmadığı sürece her mevsim kullanabilirsiniz. 5 mevsim çadırları ise en zorlayıcı hava koşullarında dahi tercih edebilirsiniz.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken unsur ise çadırın hava alması. Çok ufak bir alanda uyunduğu için çadırda bulunduğunuz zaman diliminde rahat nefes alamayabilirsiniz. Ayrıca hava almayan çadırlarda kötü koku oluşabilir. Bu nedenle çadırın kumaşının kaliteli olmasına dikkat etmelisiniz.

SU GEÇİRMEZ OLMASI ŞART

Bunun yanında yaz veya kış olsa da bir anda yağmur bastırabilir, çadırınız su alabilir. Bu nedenle çadırın su geçirmemesi gerekiyor. Ayrıca satın alacağınız çadırın fırtınalara karşı da dirençli olmasında fayda var. Kamp çadırının kurulum kolaylığı, boyutu ve ağırlığı da oldukça önem taşıyor.

Elbette 100 küsür TL'ye uygun fiyatlı kamp çadırı temin edebilirsiniz. Ancak bu tarz çadırlar yalnızca günü kurtarmaya yönelik. Güneşli havalarda sizi oldukça zorlayabilir ve içerisinde nefes almak güçleşebilir.

Çadırda kalite arttıkça fiyat da artıyor. Eğer çadırın uzun süre dayanmasını istiyorsanız bütçeyi biraz daha yukarıda tutmanızda fayda var. Decathlon'da çadırlar 150 TL'den başlıyor. Boyutuna göre fiyatlar 2.100 TL'ye göre yükseliyor. Ferrino Colle Sud marka çadırlar her hava koşuluna karşı dayanıklı… Fiyatları ise 20 bin TL bandında seyrediyor.

Salewa çadır fiyatları da 2 ila 3 bin TL arasında değişiyor. Eğer daha uygun fiyatlı bir çadır arıyorsanız Husky makasının çadır fiyatları 250 TL'den başlıyor. 500-600 TL'ye ise 4 mevsim kullanabileceğiniz Makalu marka çadır temin edebilirsiniz. Yine bütçeniz ortalama 500 TL ise Evolite markasına göz atabilirsiniz.

DEPREM ÇANTASINDA BULUNDURULMASI GEREKENLER

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD)'na göre afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir acil durum çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması oldukça önemli. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermeli.

Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemli. Afet ve acil durum çantasını sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da mutlaka bulundurmalısınız.

Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.

AFET VE ACİL DURUM ÇANTASININ İÇERİSİNDE NELER OLMALI?

Gıda

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

Su

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeler

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

Diğer malzemeler

İlk yardım çantası

Uyku tulumu veya battaniye

Çakı, düdük, küçük makas

Kâğıt, kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)