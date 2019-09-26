İstanbul'da saat 14.00'te 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi! Deprem büyük panik yarattı. Depremin ardından en büyüğü 4,1 olan 20 civarında artçı deprem meydana geldi. Kocaeli'de okullar tatil edildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi'ne göre, Silivri açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5,8 olarak duyurdu. Depremin, yerin 7 km derinliğinde olduğu belirtildi.

Deprem İstanbul'un birçok yerinde hissedilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Silivri ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı. Tedbir amaçlı bazı okullar boşaltıldı.

VALİLİK VE İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Hiçbir yıkım ve can kaybı yok. AKOM'dayım. Bütün İstanbul'u takip ediyoruz. Vatandaşın ihbarlarını kontrol ediyoruz, kendi tespitlerimizi kontrol ediyoruz. Hasar tespiti yok. Teyakkuzdayız. İGDAŞ'ta kriz masası kuruldu. Üzüntü duyacağımız bir husus yok. Cumhurbaşkanımız ile depremi konuşacağız" dedi.

İstanbul Valiliğinden deprem sonrası yapılan açıklamada herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı belirtildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İçişleri Bakanlığı (AFAD) Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan alınan bilgilere Marmara Denizi Silivri açıklarında bugün saat 13:59’da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimizin yakından takibi devam etmektedir.”

SON 1 HAFTA İÇİNDE HİSSEDİLEN DEPREMLER Tarih Büyüklük Depremin merkezi 26.09.2019 13:59 5,8 Marmara Denizi, 21.68 km. Silivri (Istanbul) 24.09.2019 11:00 4,6 Marmara Denizi, 20.20 km. Silivri (Istanbul) 26.09.2019 14:26 4,1 Marmara Denizi, 23.31 km. Silivri (Istanbul) 26.09.2019 14:08 4 Marmara Denizi, 24.59 km. Silivri (Istanbul) 26.09.2019 10:32 3,6 Marmara Denizi, 23.94 km. Silivri (Istanbul) 24.09.2019 11:57 3,4 Marmara Denizi, 22.07 km. Marmaraereglisi (Tekirdag) 25.09.2019 16:07 3,3 Marmara Denizi, 22.09 km. Marmaraereglisi (Tekirdag) 26.09.2019 14:11 3,3 Marmara Denizi, 22.72 km. Silivri (Istanbul) 26.09.2019 14:34 3,2 Marmara Denizi, 18.90 km. Marmaraereglisi (Tekirdag) 26.09.2019 14:31 3,1 Marmara Denizi, 27.29 km. Marmaraereglisi (Tekirdag)

ART DEPREMLER MEYDANA GELDİ

Depremin ardından en büyüğü 4,1 olan 20 civarında artçı deprem daha meydana geldi.

BİNA AYRILDI

İstanbul Talimhane'de bir bina, yan binadan ayrıldığı görüldü. Güvenlik nedeniyle vatandaş ve araç giriş çıkışına kapatıldı.

İSTANBUL VE KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul ve Kocaeli'de tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime ara verildi.

Deprem sonrası panik yaşanan İstanbul ve Kocaeli genelindeki okullarda öğrenciler sınıflardan bahçeye çıkarılırken eğitime yarım gün ara verildi. Deprem sonrası korku ile okul önlerine gelen veliler ise çocuklarını alarak evlerine döndü.