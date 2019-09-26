Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Enerji altyapıları, üstyapıları ve tesisleri açısından herhangi bir sıkıntımız yok diyen Dönmez, "BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu. 12 tanesini devreye aldık." dedi.