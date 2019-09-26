Merkez üssü Kocaeli'nin Gölçük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi hala unutulamadı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 17 Ağustos Depremi'nde resmi rakamlara göre 17 bin 480 insan hayatını kaybetti. Peki, 17 Ağustos Depremi kaç şiddetinde oldu? 17 Ağustos Marmara Depremi'nde neler yaşandı? İşte 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi hakkında bilgi...

17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Resmi rakamlara göre 17 bin 480 insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi 7.4 şiddetinde gerçekleşti. Büyüklük, etkilediği alan ve sebep olduğu maddi kayıplar açısndan son yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak nitelendirilmektedir. Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde gerçekleşen deprem, çok geniş coğrafya'yı etkileyerek, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur.

Depremin ardından yapılan analizler sonucunda resmi raporlara göre 17 bin 480 ölüm, 23 bin 781 yaralı, 505 sakat ve 285 bin 211 konutun da hasarlı olduğu tespit edilmiştir.

Deprem sonrası Kocaeli Gölcük...

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİ'NDE NELER YAŞANDI?



16 yıl önce, 17 Ağustos 1999 sabah 03:02'de merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem sonrası resmi raporlara göre 17 bin 480 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü. Türkiye tarihini derinden etkileyen "Marmara Depremi"nde hayatını kaybedenler için her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor.

Resmi kayıtlara göre Kocaeli’nde 9 bin 477, Sakarya’da 3 bin 891, Yalova’da 2 bin 504, İstanbul’da 981, Bolu’da 270, Bursa’da 268, Eskişehir’de 86 ve Zonguldak il sınırı içinde de 3 kişi olmak üzere toplam 17 bin 480 kişinin can verdiği büyük felakette yüz binin üzerinde insan da evsiz kalmış, yaklaşık 24 bin kişi yaralanırken, birçok kişi de sakat kalmıştı.

Sadece Kocaeli bölgesinde 17 bin civarında bina depremin ilk dalgasında çökerken, 91 bin konut orta hasar, 102 bin 822 konut az hasar gördü. 14 bin 133 işyeri hasar gördü. depremin ardından bölgede yaklaşık 45 bin prefabrik konut yaptırıldı. 150 binin üzerinde vatandaş kalıcı konutlar yapılana kadar prefabrik ve çadırlarda barındı.

17 AĞUSTOS DEPREMİ'NDE YARGI VE CEZALAR

Yapım hatalarından dolayı çöken binaların müteahhitlerine, yaklaşık 2100 dava açılmıştır. Yaşanan onca acıların sonucunda bu davaların 1800'ü hukuki boşluklardan dolayı cezasız sonuçlanmıştır. Geriye kalan 300 davanın 110 kadarında ceza verilmiş, bir çoğu ertelenerek 7.5 yıllık zaman aşımı süreleri dolduğu için zaman aşımına uğramış ve düşmüştür.

Düzce Ersoy Apartmanı: 36 kişi öldü, dava zaman aşımına uğradı.

Düzce Ömür Hastanesi: 11 kişi öldü, dava zaman aşımına uğradı.

Yalova Ceylankent Sitesi: 98 kişi öldü, 2 sanığa verilen hapis cezaları ertelendi.

Kocaeli Ubay Apartmanı: 58 kişi öldü, müteahhit hakkında verilen ceza ertelendi.

Yüksel Sitesi: 316 kişi öldü, 5 sanığa verilen çeşitli cezalar ertelendi.

Can Göçer ve Zafer Çoşkun: Veli Göçer'in oğluyla ortağı yakalanamadığı için haklarındaki dava zaman aşımına girdi.

Sakarya: 695 davadan 5 kişiye ceza çıktı.

Kocaeli: 600 dava açıldı, 12 kişi 10'ar ay hapis cezası aldı.6'sının cezası infaz edildi, 6'sı için süre istendi.

Yalova: 173 dava açıldı, hemen hemen tamamı sonuçlandı. Ceza aldığı bilinen tek isim Veli Göçer 18 yıl 9 ay hapse mahkûm edildi.

Düzce: Yaklaşık 220 dava açıldığı sanılıyor. Yargılamaların sonucunda hiç kimse cezaevine girmedi.