Türk alfabesinde yer alan harflerin kullanım sıklıklarına bakıldığında, düşük dereceli kullanılan harfler arasında yer alan ç ile başlayan kelimeler nelerdir? Ç ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar...
Ç Harfi İle Başlayan Kelimeler
Türkçede ç harfi ile başlayan kelimelerin sayısı yaklaşık olarak 2500 kadardır. “Çal” ve “çak” gibi 3 harfli kelimelerden başlayarak, “çabuklaşabilmek” gibi 15 harften meydana gelen kelimelere kadar geniş bir listede yer alan ç harfi ile başlayan kelimelerden 4, 5 ve 6 harften meydana gelenlerini sizler için derledik. Şimdi gelin hep birlikte ç harfi ile başlayan ve 4, 5 ve 6 harften meydana gelen kelimelere birlikte göz atalım.
Ç İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler
Türkçede ç harfi ile başlayan 4 harfli kelimeler sayısı 35’tir.
- çaba, çaça, çağa, çakı, çalı, çapa, çare, çark, çatı, çeçe, çeki, çene, çenk, çeri, çete, çığa, çıkı, çıma, çıpa, çıra, çıta, çift, çile, çine, çini, çipo, çise, çita, çiti, çivi, çizi, çoğu, çucu, çuha, çuka.
Ç İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
Dünyanın en zengin dillerinden bir tanesi olarak kabul edilen Türkçede, ç harfi ile başlayan ve 5 harften meydana gelen yaklaşık 200 kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler arasında öne çıkanlar ise şu şekilde sıralanabilir:
- çabuk, çadır, çağla, çağrı, çakal, çakar, çakıl, çakır, çakış, çakma, çakra, çalar, çalgı, çalık, çalım, çalış, çamur, çanak, çanlı, çanta, çapak, çaput, çarık, çarşı, çatak, çatal, çatık, çavuş, çayan, çaycı, çayır, çehre, çekçe, çekiç, çekik, çekim, çekiş, çekme, çelik, çelim, çello, çelme, çengi, çepin, çepni, çerçi, çerez, çeşit, çeşme, çeşni, çetin, çevik, çevre, çığır, çıkak, çıkan, çıkar, çıkık, çıkın, çıkış, çıktı, çınar, çiçek, çifte, çilek, çilli, çimen, çince, çinko, çinli, çipil, çivit, çizer, çizge, çizgi, çizik, çizim, çiziş, çizme, çoban, çocuk, çoğul, çoğun, çolpa, çomak, çomar, çorak, çorap, çorba, çorlu, çorum, çökek, çökel, çökme, çökük, çöküm, çöküş, çömçe, çömez, çömme, çöpçü, çöplü, çörek, çözme, çözük, çözüm, çözüş, çubuk, çukur, çuval, çünkü, çürük,
Ç İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler
Türkçede 6 harften meydana gelmiş ve ç harfi ile başlayan 200’ e yakın kelime bulunmaktadır. Sayıları 200’ü bulan bu kelimeler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:
- çağdaş, çağlar, çağrım, çakıcı, çakılı, çakmak, çalmak, çamlık, çangal, çansız, çapacı, çapalı, çapari, çapraz, çapsız, çarklı, çarlık, çarmıh, çarpan, çarpık, çarpım, çarpış, çarpma, çatlak, çatmak, çaylak, çaylık, çekçek, çekici, çekmek, çekyat, çelebi, çelenk, çember, çeteci, çetele, çevgen, çeviri, çığlık, çıkmak, çıkmaz, çıkrık, çılbır, çıldır, çılgın, çıplak, çıralı, çiftçi, çiğdem, çiğlik, çileci, çileli, çinici, çinili, çipura, çirkef, çirkin, çizmek, çokgen, çokluk, çöllük, çömlek, çömmek, çöplük, çöpsüz, çözmek, çözücü, çuhacı, çulsuz, çürüme.
Ç İle Başlayan İngilizce Kelimeler
İngilizcede Türk alfabesinde yer alan “ç,ö,ş,ü,ğ,i (büyük)” olmadığından ç harfi ile başlayan herhangi bir kelime bulunmamaktadır. Bu durum tıpkı Türkçede “x ve w” harflerinin olmaması gibidir.