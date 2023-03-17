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Türk alfabesinde yer alan harflerin kullanım sıklıklarına bakıldığında, düşük dereceli kullanılan harfler arasında yer alan ç ile başlayan kelimeler nelerdir? Ç ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Ç Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türkçede ç harfi ile başlayan kelimelerin sayısı yaklaşık olarak 2500 kadardır. “Çal” ve “çak” gibi 3 harfli kelimelerden başlayarak, “çabuklaşabilmek” gibi 15 harften meydana gelen kelimelere kadar geniş bir listede yer alan ç harfi ile başlayan kelimelerden 4, 5 ve 6 harften meydana gelenlerini sizler için derledik. Şimdi gelin hep birlikte ç harfi ile başlayan ve 4, 5 ve 6 harften meydana gelen kelimelere birlikte göz atalım.

Ç İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede ç harfi ile başlayan 4 harfli kelimeler sayısı 35’tir.

çaba, çaça, çağa, çakı, çalı, çapa, çare, çark, çatı, çeçe, çeki, çene, çenk, çeri, çete, çığa, çıkı, çıma, çıpa, çıra, çıta, çift, çile, çine, çini, çipo, çise, çita, çiti, çivi, çizi, çoğu, çucu, çuha, çuka.

Ç İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Dünyanın en zengin dillerinden bir tanesi olarak kabul edilen Türkçede, ç harfi ile başlayan ve 5 harften meydana gelen yaklaşık 200 kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler arasında öne çıkanlar ise şu şekilde sıralanabilir:

çabuk, çadır, çağla, çağrı, çakal, çakar, çakıl, çakır, çakış, çakma, çakra, çalar, çalgı, çalık, çalım, çalış, çamur, çanak, çanlı, çanta, çapak, çaput, çarık, çarşı, çatak, çatal, çatık, çavuş, çayan, çaycı, çayır, çehre, çekçe, çekiç, çekik, çekim, çekiş, çekme, çelik, çelim, çello, çelme, çengi, çepin, çepni, çerçi, çerez, çeşit, çeşme, çeşni, çetin, çevik, çevre, çığır, çıkak, çıkan, çıkar, çıkık, çıkın, çıkış, çıktı, çınar, çiçek, çifte, çilek, çilli, çimen, çince, çinko, çinli, çipil, çivit, çizer, çizge, çizgi, çizik, çizim, çiziş, çizme, çoban, çocuk, çoğul, çoğun, çolpa, çomak, çomar, çorak, çorap, çorba, çorlu, çorum, çökek, çökel, çökme, çökük, çöküm, çöküş, çömçe, çömez, çömme, çöpçü, çöplü, çörek, çözme, çözük, çözüm, çözüş, çubuk, çukur, çuval, çünkü, çürük,

Ç İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede 6 harften meydana gelmiş ve ç harfi ile başlayan 200’ e yakın kelime bulunmaktadır. Sayıları 200’ü bulan bu kelimeler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

çağdaş, çağlar, çağrım, çakıcı, çakılı, çakmak, çalmak, çamlık, çangal, çansız, çapacı, çapalı, çapari, çapraz, çapsız, çarklı, çarlık, çarmıh, çarpan, çarpık, çarpım, çarpış, çarpma, çatlak, çatmak, çaylak, çaylık, çekçek, çekici, çekmek, çekyat, çelebi, çelenk, çember, çeteci, çetele, çevgen, çeviri, çığlık, çıkmak, çıkmaz, çıkrık, çılbır, çıldır, çılgın, çıplak, çıralı, çiftçi, çiğdem, çiğlik, çileci, çileli, çinici, çinili, çipura, çirkef, çirkin, çizmek, çokgen, çokluk, çöllük, çömlek, çömmek, çöplük, çöpsüz, çözmek, çözücü, çuhacı, çulsuz, çürüme.

Ç İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede Türk alfabesinde yer alan “ç,ö,ş,ü,ğ,i (büyük)” olmadığından ç harfi ile başlayan herhangi bir kelime bulunmamaktadır. Bu durum tıpkı Türkçede “x ve w” harflerinin olmaması gibidir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram