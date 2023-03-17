Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Eğitim C İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce C İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler

C ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce C ile başlayan 4,5,6 harfli kelimeler

Türk alfabesinin üçüncü harfi olan c harfi; sahip olduğu özellikler açısından incelendiğinde titreşimli, süreksiz bir diş damak ünsüzü olarak öne çıkmaktadır. Her ne kadar Türkçedeki temel seslerden birisi olmasa da birçok kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunabilen c ile başlayan kelimeler hangileridir? C ile başlayan Türkçe kelimeler nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Giriş: 17.03.2023 - 17:00 | Güncelleme: ABONE OL
C İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce C İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
HABERTURK.COM

Türk Dil Kurumu’na göre Türkçe, 600 binden fazla kelime, kavram ve terimden meydana gelmektedir. Peki, c harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? C ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? C harfi kullanılarak oluşturulmuş kelimelere dair tüm merak edilen sorulara sizler için yanıt vermeye çalıştık. İşte, tüm detaylar...

C Harfi İle Başlayan Kelimeler

Ses tellerinin titreşmesiyle oluşan ve bu özelliği sebebiyle yumuşak ünsüz harfler arasında yer alan c harfi, Türkçede bulunan yaklaşık 900 kadar kelimenin ilk harfi olarak görev yapmaktadır. Bu kelimelerden 4, 5 ve 6 harfli olanlarından sizler için derlediğimiz bazı kelimeleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

C İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

  • caba, cadı, caiz, caka, cali, cami, cana, cani, cari, cart, cebe, cedi, cefa, ceht, celi, celp, cemi, cenk, cerh, ceza, cezp, chat, cıda, cılk, cırt, cıva, cici, cide, cife, cila, cilt, cins, cips, ciro, cönk, cuma, cura, cüce, cüda.

C İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

  • cacık, cadde, cahil, camcı, camız, camia, camsı, canan, canip, canlı, casus, cayış, cayma, cazcı, cazip, cazlı, cebel, cebin, cebir, cehre, cehri, ceket, celal, celbe, celep, celil, celse, cemil, cemre, cenah, cenap, cenin, cephe, ceren, ceset, cesur, cevap, cevaz, cıvık, cıvma, cızık, cidar, ciddi, ciğer, cihan, cihat, cihaz, cihet, cilve, cimri, cinsi, cirim, cirit, cisim, civan, civar, cizre, cizye, conta, coşku, coşma, cülus, cümle, cüret, cüruf, cürüm, cüsse.

C İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

  • cafcaf, caferi, cakacı, cakalı, cambaz, camevi, camgöz, camlık, camsız, candan, candaş, canevi, cansız, carcar, carcur, cariye, cavlak, caygın, caymak, cazgır, cazibe, cazsız, cebeci, cebeli, cebren, cefalı, celali, cellat, cemaat, cemevi, cemile, cenaze, cenkçi, cennet, cenubi, cepken, cereme, ceride, cerrah, cetvel, cevher, cevval, ceyhan, ceylan, cezalı, cımbız, cıncık, cıngıl, cırcır, cırlak, cırmık, cıvalı, cıvata, cıvıma, cıvmak, cızbız, ciklet, cilacı, cilalı, cillop, ciltçi, ciltli, cingöz, cinnet, cismen, civciv, cizvit, coşkun, coşmak, cömert, cumhur, curacı, cühela, cümbüş, cüzdan, cüzzam.

C İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Dünyada yaşayan ve anadilleri farklı olan insanların konuştukları ilk ortak dil olması sebebiyle küresel ortak dil olarak tarif edilen İngilizcede de c harfi ile başlayan birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler içinde öne çıkan kelimeleri ve bu kelimelerin ne anlama geldiğini bu başlık altında sizler için özetlemeye çalıştık. Şimdi gelin hep birlikte c ile başlayan İngilizce kelimeler nelermiş göz atalım:

  • Cabal: Komplo, entrika
  • Cage: Kafes
  • Cake: Pasta
  • Calendar: Takvim
  • Call: Çağrı, çağırmak
  • Camera: Kamera
  • Calm: Sakin
  • Campus: Kampüs
  • Capital: Başkent
  • Case: Dava
  • Cash: Nakit
  • Catch: Yakalamak
  • Celebrate: Kutlamak
  • Ceremony: Tören
  • Chapter: Bölüm
  • Calcium: Kalsiyum ya da kireçtaşı
  • Careen: Sarsılmak
  • Career Kariyer
  • Carefree: Kaygısız
  • Careful: Dikkatli
  • Careless: Dikkatsiz
  • Caret: Şapka
  • Caretaker: Bekçi
  • Careworn Üzgün
  • Cargo: Kargo
  • Caricature: Karikatür
  • Carina: Omurga
  • Carious : Çürük
  • Catsup: Ketçap
  • Cattle: Sığır
  • Catty: Sinsi
  • Catwalk: Podyum
  • Cause: Neden Olmak
  • Chair: Sandalye
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sele kapılan kızını tutup ağaca sarıldı!
Sele kapılan kızını tutup ağaca sarıldı!
B ile başlayan kelimeler
B ile başlayan kelimeler
Almanya'da yüzlerce uçuşa grev engeli
Almanya'da yüzlerce uçuşa grev engeli
İsmi: Kedi gözlü yılan! Şehrin tam ortasında bulundu
İsmi: Kedi gözlü yılan! Şehrin tam ortasında bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.