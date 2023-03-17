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B ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce B ile başlayan 4,5,6 harfli kelimeler

Türk alfabesinin ikinci harfi olan B harfi, çift dudak ünsüzleri ailesine mensup olan katı ve patlamalı harflerden bir tanesidir. Yunan alfabesinden Latin alfabesine, orada da Türk alfabesine girmiş olan bu harf ile başlayan binlerce kelime olduğu bilinmektedir. Peki, b ile başlayan kelimeler hangileridir? B ile başlayan Türkçe kelimeler nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Giriş: 17.03.2023 - 16:59 | Güncelleme: ABONE OL
B İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce B İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
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Türkçede iç ve ön seslerde çokça yer alabilen b harfi, bu özelliği sebebiyle kelimelerin başında, ortasında ve sonunda bulunabilmektedir. Peki, b harfi ile başlayan kelimeler hangileridir? B ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar...

B Harfi İle Başlayan Kelimeler

Yaklaşık olarak 600 bin kelimeden meydana gelen Türkçede, yaklaşık 4500 kadar kelimenin b ile başladığı bilinmektedir. Kullanım sıklığı açısından incelendiğinde, orta dereceli kullanılan harfler arasında yer alan b harfi ile başlayan kelimelerin bazılarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

B İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

  • bıcı, baba, babi, baca, bacı, bade, badi, bağa, bağı, baht, bakı, baki, baks, bala, bale, balo, bana, bani, bank, bant, bara, barı, bari, bark, baro, bası, batı, bati, bayi, baza, bazı, bebe, beis, beka, bela, beli, bent, bere, beri, berk, besi, beta, beti, beze, bezm, biat, bibi, bide, biga, bile, bili, bina, bini, bira, biri, bişi, biye, blok, blöf, blum, bluz, boca, boci, boğa, boks, bold, bolu, bone, bono, bora, borç, borş, boru, boya, boza, böce, böcü, böke, böle, bölü, börk, breş, briç, brik, brit, briz, brom, broş, brüt, buat, buca, buğu, buji, buke, bula, bura, burç, burs, buru, buse, buut, büfe, büro, büst, büve, büyü, bakü, bern.

B İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

  • babai, bacak, badem, bafra, bagaj, baget, bağcı, bağda, bağıl, bağış, bağıt, bağlı, bahar, bahçe, bahir, bahis, bakan, bakım, bakır, bakış, bakir, bakla, bakma, balcı, baldo, balet, balık, balya, bambu, bamya, banak, banma, banyo, baraj, barak, baran, baret, barış, barit, bariz, basar, basen, basık, basım, başak, başat, başçı, başka, başlı, batar, batık, batıl, batın, bavul, bayan, bayat, bayır, belce, belde, belek, betim, beton, beyan, beyaz, beyin, beyit, biçem, biçim, biçiş, biçki, biçme, bilek, bilet, bilge, bilgi, bilim, bitik, bitim, bitiş, bitki, bitli, bizon, bloke, bobin, boğuk, boğum, bohça, bölen, bölge, bölme, bölük, bölüm, buket, bukle, bulak, , bütçe, büten, bütün,

B İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

  • babaca, babalı, badana, bağdat, bağıcı, bağlaç, bağlam, bahtlı, bakara, bakaya, bahtlı, bakara, bakaya, barbar, barbut, barkod, barlam, barmen, basılı, basınç, baskça, basket, baskın, başkan, başlık, batıcı, batılı, batıni, baypas, bayrak, bayram, bazuka, beceri, beçene, bedava, beddua, bedeni, bedevi, bedhah, bencil, benden, bendir, benlik, benzer, benzeş, benzin, beraat, berbat, berber, beygir, beykoz, beylik, bezeli, bezeme, bezgin, bıçkın, bıkkın, bıkmak, biçare, biçici, biçmek, bienal, biftek, bileme, bilgiç, bilgin, bilici, bilinç, bingöl, binici, birçok, birden, birisi, birkaç, borçlu, bordro, bordür, boşama, boşluk, boşnak, boşuna, boyacı, boynuz, boysuz, boyuna, bozucu, böbrek, bölmeç, bölmek, budama, budist, budizm, buğday, buyuru, büyülü, büyüme

B İle Başlayan İngilizce Kelimeler

  • Baby: Bebek
  • Back: Geri
  • Balcony: Balkon
  • Book: Kitap
  • Bank: Banka
  • Believe: İnanmak
  • Because: Çünkü
  • Bright: Parlak
  • Bus: Otobüs
  • Busy: Meşgul
  • Begin: Başlamak
  • Belong: Ait olmak
  • Border: Sınır
  • Belt: Kemer
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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