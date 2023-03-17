Türkçede iç ve ön seslerde çokça yer alabilen b harfi, bu özelliği sebebiyle kelimelerin başında, ortasında ve sonunda bulunabilmektedir. Peki, b harfi ile başlayan kelimeler hangileridir? B ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar...
B Harfi İle Başlayan Kelimeler
Yaklaşık olarak 600 bin kelimeden meydana gelen Türkçede, yaklaşık 4500 kadar kelimenin b ile başladığı bilinmektedir. Kullanım sıklığı açısından incelendiğinde, orta dereceli kullanılan harfler arasında yer alan b harfi ile başlayan kelimelerin bazılarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.
B İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler
- bıcı, baba, babi, baca, bacı, bade, badi, bağa, bağı, baht, bakı, baki, baks, bala, bale, balo, bana, bani, bank, bant, bara, barı, bari, bark, baro, bası, batı, bati, bayi, baza, bazı, bebe, beis, beka, bela, beli, bent, bere, beri, berk, besi, beta, beti, beze, bezm, biat, bibi, bide, biga, bile, bili, bina, bini, bira, biri, bişi, biye, blok, blöf, blum, bluz, boca, boci, boğa, boks, bold, bolu, bone, bono, bora, borç, borş, boru, boya, boza, böce, böcü, böke, böle, bölü, börk, breş, briç, brik, brit, briz, brom, broş, brüt, buat, buca, buğu, buji, buke, bula, bura, burç, burs, buru, buse, buut, büfe, büro, büst, büve, büyü, bakü, bern.
B İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
- babai, bacak, badem, bafra, bagaj, baget, bağcı, bağda, bağıl, bağış, bağıt, bağlı, bahar, bahçe, bahir, bahis, bakan, bakım, bakır, bakış, bakir, bakla, bakma, balcı, baldo, balet, balık, balya, bambu, bamya, banak, banma, banyo, baraj, barak, baran, baret, barış, barit, bariz, basar, basen, basık, basım, başak, başat, başçı, başka, başlı, batar, batık, batıl, batın, bavul, bayan, bayat, bayır, belce, belde, belek, betim, beton, beyan, beyaz, beyin, beyit, biçem, biçim, biçiş, biçki, biçme, bilek, bilet, bilge, bilgi, bilim, bitik, bitim, bitiş, bitki, bitli, bizon, bloke, bobin, boğuk, boğum, bohça, bölen, bölge, bölme, bölük, bölüm, buket, bukle, bulak, , bütçe, büten, bütün,
B İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler
- babaca, babalı, badana, bağdat, bağıcı, bağlaç, bağlam, bahtlı, bakara, bakaya, bahtlı, bakara, bakaya, barbar, barbut, barkod, barlam, barmen, basılı, basınç, baskça, basket, baskın, başkan, başlık, batıcı, batılı, batıni, baypas, bayrak, bayram, bazuka, beceri, beçene, bedava, beddua, bedeni, bedevi, bedhah, bencil, benden, bendir, benlik, benzer, benzeş, benzin, beraat, berbat, berber, beygir, beykoz, beylik, bezeli, bezeme, bezgin, bıçkın, bıkkın, bıkmak, biçare, biçici, biçmek, bienal, biftek, bileme, bilgiç, bilgin, bilici, bilinç, bingöl, binici, birçok, birden, birisi, birkaç, borçlu, bordro, bordür, boşama, boşluk, boşnak, boşuna, boyacı, boynuz, boysuz, boyuna, bozucu, böbrek, bölmeç, bölmek, budama, budist, budizm, buğday, buyuru, büyülü, büyüme
B İle Başlayan İngilizce Kelimeler
- Baby: Bebek
- Back: Geri
- Balcony: Balkon
- Book: Kitap
- Bank: Banka
- Believe: İnanmak
- Because: Çünkü
- Bright: Parlak
- Bus: Otobüs
- Busy: Meşgul
- Begin: Başlamak
- Belong: Ait olmak
- Border: Sınır
- Belt: Kemer