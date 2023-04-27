C ile Başlayan Erkek İsimleri
C harfi ile başlayan erkek bebek isimleri, belli dönemlerde internet üzerinden en çok aranan konular arasındadır. Erkek bebek bekleyen ailelerin ilgisini çeken bu konuyu sizler için derledik. İşte C ile başlayan erkek bebeği isim önerileri…
C Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri
- Cabbar: Kuvvetli ve becerikli kişi
- Cafer: Küçük çay, akarsu
- Cahit: Bir şey için çaba gösteren kişi
- Can: İnsan varlığı, ruh
- Canalp: Candan olan yiğit
- Canay: Ay kadar güzel olan
- Canberk: Sağlam yapısı ile bilinen güçlü kişi
- Candaş: Can yoldaşı, sevgili, dost
- Caner: Yürekten sevilen kişi, içten olan
- Cankut: Kişinin mutluluğu, şanslı, talihli
- Cansu: Yaşama bağlayan can suyu
- Cavit: Sonsuz olan, ebedi
- Celal: Yüce, büyük ve kızgın olan
- Celil: Yüce
- Cem: Bir araya gelme, yığılma, toplanma
- Cemal: Güzel yüzlü
- Cemil: Yakışıklı erkek
- Cemre: Su, hava ve toprakta oluştuğu düşünülen sıcaklık
- Cenap: Kudretli, onurlu
- Cengiz: Moğol İmparatorluğunun kurucusu
- Cenk: Savaş
- Cevahir: Değerli mücevher
- Cevdet: Olgunluk hali, kusursuzlaşan
- Ceyhan: Sularını Akdeniz’e döken bir nehir
- Ceyhun: Tevrat’ta adı geçen cennetin dört nehrinden biri, Orta Asya’da bir akarsu
- Cezmi: Kesin kararlı olan
- Cihan: Alem, evren
- Cihangir: Dünyanın egemeni olan
- Cihan: Din uğruna savaşan kişi
- Cihanşan: Şanlı ve şöhretli kişi
- Civan: Körpe delikanlı
- Civanşir: Genç aslan
- Civanmert: Yüce gönlü olan, mert kişi
- Coşar: Heyecan yapan, heyecanlı
- Coşkun: Yerinde duramayan, hareketli, heyecanlı
- Coşkunay: Ay ışığını içinde hisseden, heyecanlı
- Coşkuner: Coşkun yiğit, yerinde duramayan, kabına sığmayan
- Cömert: Eli açık, her şeyini paylaşan
- Cudi: Türkiye’nin bir dağı
- Cuma: Müslüman aleminin mübarek günü
- Cumali: Mübarek cuma günü doğan erkek çocuk
- Cumhur: Halk, topluluk
- Cura: Uyumlu ses, halk sazı
- Cüneyt: Askercik, küçük asker,
- Cüret: Cesaret etme eylemi, atılgan kişi