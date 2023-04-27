C ile Başlayan Erkek İsimleri: C Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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C ile Başlayan Erkek İsimleri

C harfi ile başlayan erkek bebek isimleri, belli dönemlerde internet üzerinden en çok aranan konular arasındadır. Erkek bebek bekleyen ailelerin ilgisini çeken bu konuyu sizler için derledik. İşte C ile başlayan erkek bebeği isim önerileri…

C Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Cabbar : Kuvvetli ve becerikli kişi

: Kuvvetli ve becerikli kişi Cafer : Küçük çay, akarsu

: Küçük çay, akarsu Cahit : Bir şey için çaba gösteren kişi

: Bir şey için çaba gösteren kişi Can : İnsan varlığı, ruh

: İnsan varlığı, ruh Canalp : Candan olan yiğit

: Candan olan yiğit Canay : Ay kadar güzel olan

: Ay kadar güzel olan Canberk : Sağlam yapısı ile bilinen güçlü kişi

: Sağlam yapısı ile bilinen güçlü kişi Candaş : Can yoldaşı, sevgili, dost

: Can yoldaşı, sevgili, dost Caner : Yürekten sevilen kişi, içten olan

: Yürekten sevilen kişi, içten olan Cankut : Kişinin mutluluğu, şanslı, talihli

: Kişinin mutluluğu, şanslı, talihli Cansu : Yaşama bağlayan can suyu

: Yaşama bağlayan can suyu Cavit : Sonsuz olan, ebedi

: Sonsuz olan, ebedi Celal : Yüce, büyük ve kızgın olan

: Yüce, büyük ve kızgın olan Celil : Yüce

: Yüce Cem : Bir araya gelme, yığılma, toplanma

: Bir araya gelme, yığılma, toplanma Cemal : Güzel yüzlü

: Güzel yüzlü Cemil : Yakışıklı erkek

: Yakışıklı erkek Cemre : Su, hava ve toprakta oluştuğu düşünülen sıcaklık

: Su, hava ve toprakta oluştuğu düşünülen sıcaklık Cenap : Kudretli, onurlu

: Kudretli, onurlu Cengiz : Moğol İmparatorluğunun kurucusu

: Moğol İmparatorluğunun kurucusu Cenk : Savaş

: Savaş Cevahir : Değerli mücevher

: Değerli mücevher Cevdet : Olgunluk hali, kusursuzlaşan

: Olgunluk hali, kusursuzlaşan Ceyhan : Sularını Akdeniz’e döken bir nehir

: Sularını Akdeniz’e döken bir nehir Ceyhun : Tevrat’ta adı geçen cennetin dört nehrinden biri, Orta Asya’da bir akarsu

: Tevrat’ta adı geçen cennetin dört nehrinden biri, Orta Asya’da bir akarsu Cezmi : Kesin kararlı olan

: Kesin kararlı olan Cihan : Alem, evren

: Alem, evren Cihangir : Dünyanın egemeni olan

: Dünyanın egemeni olan Cihan : Din uğruna savaşan kişi

: Din uğruna savaşan kişi Cihanşan : Şanlı ve şöhretli kişi

: Şanlı ve şöhretli kişi Civan : Körpe delikanlı

: Körpe delikanlı Civanşir : Genç aslan

: Genç aslan Civanmert : Yüce gönlü olan, mert kişi

: Yüce gönlü olan, mert kişi Coşar : Heyecan yapan, heyecanlı

: Heyecan yapan, heyecanlı Coşkun : Yerinde duramayan, hareketli, heyecanlı

: Yerinde duramayan, hareketli, heyecanlı Coşkunay : Ay ışığını içinde hisseden, heyecanlı

: Ay ışığını içinde hisseden, heyecanlı Coşkuner : Coşkun yiğit, yerinde duramayan, kabına sığmayan

: Coşkun yiğit, yerinde duramayan, kabına sığmayan Cömert : Eli açık, her şeyini paylaşan

: Eli açık, her şeyini paylaşan Cudi : Türkiye’nin bir dağı

: Türkiye’nin bir dağı Cuma : Müslüman aleminin mübarek günü

: Müslüman aleminin mübarek günü Cumali : Mübarek cuma günü doğan erkek çocuk

: Mübarek cuma günü doğan erkek çocuk Cumhur : Halk, topluluk

: Halk, topluluk Cura : Uyumlu ses, halk sazı

: Uyumlu ses, halk sazı Cüneyt : Askercik, küçük asker,

: Askercik, küçük asker, Cüret: Cesaret etme eylemi, atılgan kişi

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner