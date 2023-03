C Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: C Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri? hteg

C harfi günümüzde, Türkçenin dışında birçok batı ve doğu Avrupa dillerinde, diğer Türki alfabelerinde de bulunmaktadır. Peki, Türkçede c harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir? C harfi ile başlayan hayvanlar ile alakalı tüm bilgileri sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

C Harfi İle Başlayan Kaç Hayvan Var?

C harfi, birçok isim, eşya ve kavramın ilk harfi olduğu gibi bazı hayvanların isimlerinde de kendine ilk harf olarak yer bulmaktadır. Memeliler, sürüngenler, kuşlar ve balıklar olmak üzere doğada kendine yaşam alanı bulmuş birçok canlının isimlerinin ilk harfinde c harfine rastlamak mümkündür.

C Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

C harfi ile başlayan hayvan dendiği zaman akla ilk gelen iki hayvan ceylan ve civciv olsa da, elbette ki c harfiyle başlayan hayvanlar bunlarla sınırlı değildir. Sizler için bu başlık altında c harfiyle başlayan hayvanlar arasında öne çıkan 10 farklı hayvan türünü listeledik:

Cennet papağanı

Camgöz

Cam kedibalığı

Cırcır böceği

Ceylan

Cuscus

Civciv

Cüce kertenkele

Cengel kedisi

Cennet balığı

C Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri?

Bu noktada, c harfi ile başlayan hayvan isimleri başlığı altında listelediğimiz 10 farklı hayvan türünün bir takım özelliklerini, sizlere aktarmak yerinde olacaktır. Şimdi gelin bu hayvanların özelliklerini birlikte inceleyelim:

Cennet Papağanı: Aşk kuşu ismiyle de anılan ve Orta Afrika’ya özgün bir papağan türü olan cennet papağanı, sahip oldukları kesin zekâları ile insanların en çok sevdiği evcil kuşlar arasında yer almaktadır. Yaklaşık 32 farklı türü olan bu papağanlar, renkli tüylere ve kıvrak bir gagaya sahiptir.

Camgöz: 12 metrelik uzunluğa ve 4 tonluk bir ağırlığa ulaşabilen bu köpekbalığı cinsi, Pasifik ve Atlantik okyanuslarında kendine yaşam alanı kurmuştur.

Cam Kedibalığı: 12 ile 15 cm arası boyutlara ulaşabilen ve doğal yaşam alanı Güney Asya olan bu balık türü, akvaryumlarda da grup halinde beslenebilmektedir.

Cırcır Böceği: Yaz gecelerinde, çıkarmış oldukları o ses ile bilinen cırcır böcekleri, yaklaşık 2 cm boyutlara sahiptir.

Ceylan: Ceylan ya da bilinen bir diğer ismiyle ceren, boynuzlular familyasının otobur üyeleri arasında yer almaktadır. Afrika ve Asya’nın özellikle çölleri ile bozkırlarında yaşayan bu tür aynı zamanda çift toynaklılar sınıfına da dâhildir.

Cuscus: Ağır hareket ediyor olması sebebiyle Avustralya tembel hayvanı adıyla da anılan bu canlı türü, genellikle ağaçlar üzerinde yaşamaktadır.

Civciv: Hayvanlar âleminin en sevimli canlılarından bir tanesi olarak değerlendirilen civcivler, genellikle sarı renge ve yumuşak tüylere sahip olan bir kümes hayvanıdır.

Cüce kertenkele: Türkiye’ye özgü bir kertenkele cinsi olan ve boyutları 15 cm’ye kadar varabilen cüce kertenkeleler, yüksek alanlarda yer alan taşlık alanlarda yaşamaktadırlar.

Cengel Kedisi: Sazlık kedisi ismiyle de bilinen Cengel kedileri, uzun ve ince bacaklara sahip bir türdür. Genel olarak Asya’nın nemli bölgelerinde yaşamaktadırlar.

Cennet Balığı: Küçük bir balık türü olan Cennet balığı, yabani bölgelerde yırtıcı özellikler gösterebilmektedirler.

