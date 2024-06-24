ByteDance ve Broadcom, ileri düzey AI çip seti geliştirmek için iş birliği yapıyor - Teknoloji Haberleri

ByteDance ve Broadcom, ileri düzey AI çip seti geliştirmek için iş birliği yapıyor - Teknoloji Haberleri

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ABD ve Çin arasındaki teknoloji gerilimi bir ortak çalışma ile aşılma yoluna gidiyor.

Çinli teknoloji devi ByteDance ile ABD'li Broadcom arasında, özellikle son dönemde ABD'nin TikTok ile mücadelesine bakıldığı zaman 2 yıldır konuşulmasına rağmen sürpriz olarak adlandırılabilecek bir çip ortaklığına imza atılmaya hazırlanıyor.

TAYVAN MERKEZLİ ŞİRKET ÜRETİMİ YAPACAK

ByteDance ve Broadcom, 5 nanometre boyutunda özelleştirilmiş bir uygulamaya özgü entegre çip (ASIC) tasarlamak için bir araya geldi. Çip üretimi ise Tayvan merkezli TSMC tarafından gerçekleştirilecek.

2022'DE İLAN EDİLMİŞTİ

Çin ve ABD şirketleri arasında 5nm çip işbirliği, 2022’den bu yana konuşuluyor. Bundan 2 yıl kadar önce iki şirket bu ortak girişimi kamuoyuna duyurmuştu ancak iş birliği sonuçlanmamıştı. ByteDance ve Broadcom'un bu birlikte çalışmasının maliyetleri düşürmeyi ve istikrarlı bir çip tedarikini sağlamayı hedeflediği vurgulanıyor.

NVIDIA'NIN SEKTÖRDEKİ HAKİMİYETİ Özellikle ABD ihracat kontrolleri nedeniyle Nvidia’nın ileri düzey çipleri şu anda ulaşılamaz hale gelmiş durumdayken bu ortaklığın bu sorunu çözmesi bekleniyor. Çinli firma ByteDance'in, AI çalışmalarını desteklemek için Nvidia yongalarını stoklamış olduğu da belirtiliyor. Bu işbirliği, yapay zeka alanındaki gelişmeleri hızlandırmak ve çip tedarikini güvence altına almak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.