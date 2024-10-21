Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.793,61 %-2,32
        DOLAR 34,2631 %0,09
        EURO 37,2093 %-0,05
        GRAM ALTIN 3.006,34 %0,36
        FAİZ 44,43 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 37,51 %1,03
        BITCOIN 68.700,00 %-0,08
        GBP/TRY 44,6451 %-0,18
        EUR/USD 1,0850 %-0,16
        BRENT 73,40 %0,47
        ÇEYREK ALTIN 4.915,22 %0,36
        Haberler Ekonomi Otomobil BYD Türkiye'ye VW'den yönetici transferi - Otomobil Haberleri

        BYD Türkiye'ye VW'den yönetici transferi

        Manisa'da fabrika kurma çalışmalarına hız veren Çinli otomobil üreticisi BYD, üst düzey bir yönetici transferi gerçekleştirdiğini açıkladı. Markadan yapılan açıklamaya göre, 2018'den beri Volkswagen Binek Araç Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Tilbe Polat, BYD Türkiye'nin Pazarlama Direktörü oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 07:12 Güncelleme: 21.10.2024 - 07:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        BYD'ye VW'den yönetici transferi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'de yatırım kararı alan Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye yapılanmasında üst düzey bir yönetici transferi gerçekleştirdi.

        Yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektöründe 20 yıla yakın deneyimi olan Tilbe Polat, BYD Türkiye’nin Pazarlama Direktörü olarak göreve başladı.

        1980 yılında İstanbul’da doğan Tilbe Polat, Üsküdar Amerikan Lisesi’nin ardından lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri’nde çift anadal programı ile tamamladı. Otomotiv sektöründe Polat, 2005 yılında Doğuş Otomotiv ile adım atan Tilbe Polat, gruba ait birçok farklı markada üst düzey görevlerde bulundu.

        REKLAM

        Polat, son olarak Temmuz 2018’den itibaren Volkswagen Binek Araç Pazarlama Müdürü olarak görev yapıyordu.

        Tilbe Polat'ın, yeni görevinde BYD'nin Türkiye’deki pazarlama faaliyetlerine liderlik edeceği öğrenildi.

        2026 SONUNDA TÜRKİYE'DE ÜRETİME BAŞLAYACAK

        Manisa'da 2026 sonunda üretime başlamayı hedefleyen BYD, tesiste 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.

        BYD yatırımı neden önemli?
        Haberi Görüntüle

        BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisinin yanında sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması da öngörülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklık mevsim normallerinin altında! 4 bölgede sağanak ve kar!
        Sıcaklık mevsim normallerinin altında! 4 bölgede sağanak ve kar!
        İş makinesine çarpan otomobilde yangın faciası: 5 ölü
        İş makinesine çarpan otomobilde yangın faciası: 5 ölü
        Kauçuk fabrikasında büyük yangın!
        Kauçuk fabrikasında büyük yangın!
        "İsrail, İran'a büyük bir saldırıya hazırlanıyor" iddiası
        "İsrail, İran'a büyük bir saldırıya hazırlanıyor" iddiası
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Oğuzhan Genç yazdı: Zorlu viraja moralli giriş
        Oğuzhan Genç yazdı: Zorlu viraja moralli giriş
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den faul tepkisi!
        Fenerbahçe'den faul tepkisi!
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Fenerbahçe 2-1'i koruyamadı!
        Fenerbahçe 2-1'i koruyamadı!
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Habertürk Anasayfa