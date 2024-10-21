BYD Türkiye'ye VW'den yönetici transferi

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Türkiye'de yatırım kararı alan Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye yapılanmasında üst düzey bir yönetici transferi gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektöründe 20 yıla yakın deneyimi olan Tilbe Polat, BYD Türkiye’nin Pazarlama Direktörü olarak göreve başladı.

1980 yılında İstanbul’da doğan Tilbe Polat, Üsküdar Amerikan Lisesi’nin ardından lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri’nde çift anadal programı ile tamamladı. Otomotiv sektöründe Polat, 2005 yılında Doğuş Otomotiv ile adım atan Tilbe Polat, gruba ait birçok farklı markada üst düzey görevlerde bulundu.

REKLAM Polat, son olarak Temmuz 2018’den itibaren Volkswagen Binek Araç Pazarlama Müdürü olarak görev yapıyordu. Tilbe Polat'ın, yeni görevinde BYD'nin Türkiye’deki pazarlama faaliyetlerine liderlik edeceği öğrenildi. 2026 SONUNDA TÜRKİYE'DE ÜRETİME BAŞLAYACAK Manisa'da 2026 sonunda üretime başlamayı hedefleyen BYD, tesiste 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. BYD yatırımı neden önemli? Haberi Görüntüle BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisinin yanında sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması da öngörülüyor.