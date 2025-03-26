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        Haberler Ekonomi Otomobil BYD'nin gelirleri Tesla'yı geride bıraktı - Otomobil Haberleri

        BYD'nin gelirleri Tesla'yı geride bıraktı

        Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, satışlarını yüzde 40 artırarak geçen yıl 107 milyar dolar rekor gelir elde ettiğin duyurdu. Böylece gelirleri yüzde 29 oranında artan şirketin geçen yılki net kârı da, bir önceki yıla göre yüzde 34 artışla 5.6 milyar dolara yükseldi. BYD'nin en büyük rakibi Tesla'nın 2024 gelirleri ise yaklaşık 97.7 milyar dolar olarak açıklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.03.2025 - 12:48 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:48
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        BYD'nin gelirleri Tesla'yı geçti
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        Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, bataryalı elektrikli ve hibrit araç satışlarının yüzde 40 artmasıyla geçen yıl 107 milyar dolar rekor gelir elde etti.

        BYD'nin geçen yılki net kârı, bir önceki yıla göre yüzde 34 artışla yaklaşık 5.6 milyar dolar oldu.

        Hong Kong'da işlem gören hisseleri, iyimser kazanç raporuna rağmen Salı günü yüzde 3.2 oranında kayıp yaşayan BYD, geçen yıl yaklaşık 4.3 milyon adet tamamen elektrikli ve hibrit araç sattığını bildirdi.

        Geçtiğimiz yıl şirketin satışlarının yaklaşık yüzde 29'u, Çin dışındaki pazarlarda gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yıla göre 2 puan artış anlamına geliyor.

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        Çinli otomobil üreticisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil ithalatına yönelik gümrük vergilerini artırma sözü verdiği ABD'de henüz satış yapmaya çalışmasa da ihracatını hızla artırdı. BYD, Avrupa Birliği'ne yaptığı elektrikli araç ihracatında ise yüzde 17'lik bir gümrük vergisiyle karşı karşıya.

        Şirketin finansal sonuçlarının açıklanması, bu hafta başında Tesla'nın Model 3 ile benzer boyutlarda orta boy bir model olan ancak Model 3'ün yarı fiyatına yakın bir fiyatla satışa sunulan Qin L EV'nin piyasaya sürülmesi ile aynı zamana denk geldi.

        Tesla'nın 2024 gelirleri ise yaklaşık 97.7 milyar dolar olarak açıklandı.

        BYD, geçtiğimiz hafta da neredeyse akaryakıt dolum süresi kadar hızlı şarj olabilen yeni bir elektrikli araç teknolojisi tanıtmıştı.

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