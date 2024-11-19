BYD 30’uncu yaşını 10 milyonluk üretimle kutladı

BYD, 10 milyon elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimine ulaşan dünyanın ilk markası oldu. Çinli marka, ilk 5 milyon yeni enerji aracını 15 yılda üretirken, sonraki 5 milyon aracı sadece 15 ayda üretti.

Üretim bandından indirilen 10 milyonuncu araç ise, BYD’nin premium markası olan DENZA’nın Z9 modeli oldu. 10 milyonuncu araç, “Black Myth: Wukong” oyununun arkasındaki isim olan Game Science CEO’su Feng Ji'ye takdim edildi.

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BYD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Wang Chuanfu, 30’uncu yıl dönümünde yaptığı konuşmada, şirketin yalnızca 20 çalışanlı bir start-up’tan bugün dünya çapında yaklaşık 1 milyon kişilik dev bir organizasyona dönüştüğünü ifade ederek, BYD’nin teknolojik yeniliklere olan bağlılığını ve mobilitenin geleceğini şekillendirmedeki kritik rolünü vurguladı.

Öte yandan, BYD bir yüksek teknoloji şirketi olarak, akıllı teknolojilerle desteklenen otomotiv sistemleri için önümüzdeki dönemde 100 milyar yuan (yaklaşık 13 milyar euro) yatırım yapacağını duyurdu. BYD, 2026 yılında Manisa'da hibrit ve elektrikli modellerinin üretimine başlayacak.