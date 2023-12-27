Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!
Giresun'da, 81 yaşındaki Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, soba zannettiği buzdolabına koyduğu odunları ateşe verdi. Evi yoğun duman sardı. Olay yerine gelen ve yangını söndüren itfaiye ekipleri yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yılmaz, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Giresun'da olay, önceki gün akşam saatlerinde merkeze bağlı Boztekke köyünde meydana geldi. Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz (81), iddiaya göre; yalnız yaşadığı tek katlı evde sobayı yakmak istedi.
BUZDOLABINA ODUNLARI KOYUP ATEŞE VERDİ
DHA'da yer alan habere göre Yılmaz, soba yerine buzdolabını açarak içine koyduğu elindeki odunları ateşe verdi.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Evi kısa sürede yoğun duman sararken, yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yapılan incelemede Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
DUMANDAN ZEHİRLENMİŞ
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, ön otopsisinde yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz için cenaze düzenlendi.
YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Cenazeye katılanlar, Yılmaz ailesi fertlerine taziye dileklerinde bulundu.
Boztekke Camii'nde öğle vakti kılınan namaz sonrası Hayriye Yılmaz'ın cenazesi, aile kabristanlığına defnedildi.