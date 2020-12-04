DHA

ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde Labrador retriever cinsi köpek üzeri buz kaplı nehirde yaklaşık 5 saat mahsur kaldı.

DHA'nın haberine göre köpeğin sesini duyan bölge sakinleri itfaiyeyi aradı.

Köpeğin üzerindeki buz çok ince olması nedeniyle kırılma tehlikesine karşı kurtarma operasyonu titizlikle yürütüldü.

Hem köpeği hem de kendilerini tehlikeye atmamak için dalış eğitimi olan itfaiyeciler görevlendirildi.

Dalgıç kıyafetlerini giyen itfaiye ekibi emekleyerek köpeğin beklediği noktaya ulaştı. Soğuktan havlayamayan köpek kurtarılmasının ardından sahibine teslim edildi.