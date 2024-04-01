31 Mart Pazar günü Büyükçekmeceli vatandaşlar yerel seçim kapsamında oy vermek için sandık başındaydı. YSK seçim yasağı sonrası henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde başta Belediye Başkanı olmak üzere kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. Peki Büyükçekmece Yerel Seçim Sonuçları açıklandı mı? 31 Mart 2024 İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?