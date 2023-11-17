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Türkiye’de yakın zamanda yaşanan en kuvvetli ve birçok yerleşim biriminde hayatı olumsuz etkileyecek olan fırtınalardan biri yaklaşıyor. Bu yıl karayelin 90-100km/saat sürate ulaştığını pek görmedik, lodosun hakimiyetinde aylar geçirdik. Bu durum hava sıcaklıklarına yansıdı ve Eylül ile Ekim ayları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanmış en sıcak sonbahar ayları oldu. Kasım ayında havanın 27.6°C’ye kadar ısındığı İstanbul’da bir Kasım günü yaşanmış en yüksek sıcaklık kaydedildi.

2 GÜN BOYUNCA HAVA DURUMU GÜNDEM OLACAK

Şimdi sıra kış provasında, gece yarısından itibaren ülkemize sokulacak yağışlı ve soğuk sistem ile 2 gün boyunca hava durumu gündem olacak. Cumartesi gün boyu ve Pazarın yarısı Marmara’da, Ege’de, Karadeniz ve Akdeniz’de kuvvetli yağmur altında geçecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu yükseklerine ise kar yağışları beyaz örtü bırakacak. Bu durum başta ulaştırma/lojistik olmak üzere hayatı olumsuz etkileyecek görünüyor.

CAM ÇERÇEVE SALLANIR, AĞAÇLAR DEVRİLEBİLİR

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Riskli alanda yer alan İstanbul’da özellikle Pazar günü beklediğimiz tam fırtına (rüzgar sürati 100km/saat), şehrin kuzey ilçeleri ve Avrupa yakasında şiddeti artmak üzere şehir genelini adeta uçuracak. Fırtına şu anki tahminlerde yer aldığı sürati ile gelirse camlar çerçeveler sallanır, tırlar ve motosikletler yan yatabilir, inşaat iskeleleri, dayanıksız tabela ve bazı ağaçlar yerinden oynayabilir ve devrilebilir.

SAĞANAK YAĞIŞLARA HAZIRLIKLI OLALIM

İstanbul’da pazar gün boyu bu son yılların en kuvvetli fırtınasına, cumartesi ise kuvvetli sağanaklara hazırlıklı olalım. Marmara ve Ege kıyılarının tamamı sağanak altında kalacak görünüyor. Akdeniz’de ise Antalya’nın doğu ilçeleri ile Mersin’de cumartesi sel tehlikesi var. Şiddetli sağanak Doğu Akdeniz ve deprem bölgesini de cumartesi ile pazar sabahı arasında etkileyecek. Deprem bölgesinde su baskınlarına karşı tedbirli olmak gerekiyor. Pazartesi sabahı bölgede durum sakinleşecek görünüyor.

BURSA-BOLU-ANKARA ARASINDA KAR YAĞIŞI

Pazar aynı zamanda Türkiye’de geniş alanlarda kar yağışının beyaz örtü yapacağı bir kış günü olacak. Bursa-Bolu-Ankara arasında kar nedeniyle (özellikle pazar akşam olurken) ulaşım aksayabilir. Pazar akşamı Ankara-İstanbul arasındaki yollar kar örtüsü ile kaplanacak ve kar ancak pazartesi sabah olurken kesilecek.

UYARI GÜNCELLEMELERİNİ TAKİP EDELİM

Hava tahminleri Düzce-Zonguldak arasında şiddetli sağanak ve olası sel riski verirken Batı Karadeniz’de genel olarak su baskınları riski pazartesiye kadar sürebilir. Yaşamı, ulaşımı ve üst yapıyı olumsuz etkileyecek çok önemli bir soğuk ve yağışlı dönem yaklaşıyor. Gelecek 72 saat içinde kayıpların en az olması için tedbir alalım, uyarı güncellemelerini lütfen takip edelim.