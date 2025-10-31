Büyük teknoloji şirketleri yapay zeka harcamalarını hızlandırırken, finansal iktidarsızlık uyarıları gündemde!

Yapay zeka, son yıllarda teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen alanı oldu. OpenAI'nin ChatGPT'si gibi ürünler milyarlarca dolarlık yatırımları başlattı. Buna rağmen büyük şirketler, dev bütçelere rağmen binlerce çalışanı işten çıkarıyor. Google ve Meta gibi firmalar maliyet düşürmek için personel azaltırken, aynı zamanda yapay zeka harcamalarını artırıyor. Bu hafta açıklanan rakamlara göre Google, Meta, Microsoft ve Amazon, yapay zeka için milyarlarca dolar ek bütçe ayıracak. Talep artışı gerekçe gösteriliyor. Ancak teknolojinin olgunlaşması yıllar alabilir ve chatbot gibi ürünlerin ne kadar kazandıracağı belli değil.

BÜYÜK ŞİRKETLERİN YATIRIM ARTIŞI

Google, Meta, Microsoft ve Amazon, bu hafta yapay zeka harcamalarını milyarlarca dolar daha yükselteceklerini açıkladı. Şirketler, artan talebi karşılamak için bunu zorunlu gördüklerini söylüyor. Veri merkezleri ve güçlü işlemciler gibi altyapı yatırımları, yapay zekanın ihtiyaç duyduğu işlem gücünü sağlamayı hedefliyor. Analistler ise bu harcama hızının sürdürülebilir olup olmadığını sorguluyor. Yapay zeka hâlâ gelişme aşamasında ve tam gücüne ulaşması uzun sürecek.

YATIRIMLARA RAĞMEN İŞTEN ÇIKARMALAR

Dev bütçeleri yapay zekaya akıtan şirketler, aynı dönemde binlerce çalışanı kapı dışarı ediyor. Google, Meta ve Microsoft gibi firmalar, maliyetleri düşürme bahanesiyle personel sayısını azaltıyor. Bu çelişki, yatırımcıları ve çalışanları tedirgin ediyor; milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımları yapılırken, insan gücü harcamaları kısılıyor. Sektör uzmanları, bu stratejinin kısa vadeli kazanç odaklı olduğunu ve uzun vadede inovasyon kaybına yol açabileceğini belirtiyor. BALON KORKUSU BÜYÜYOR Yapay zeka yatırımlarının durmaması, sektörde balon endişesi yaratıyor. Geçmişte dot-com balonu gibi örnekler yaşandı; büyük paralar harcanan projeler beklenen sonucu vermeyince çökmüştü. Bugün de chatbot ve görüntü araçları gibi ürünlerin ne kadar para kazandıracağı bilinmiyor. Küçük şirketler bu yarışta geride kalıyor çünkü büyük firmalar gibi nakit gücü yok. Eğer yapay zeka beklentileri karşılamazsa veya daha az işlem gücü yeterse, büyük zararlar oluşabilir. BANK OF ENGLAND UYARDI! "BORÇ RİSKİ ARTIYOR" İngiltere Merkez Bankası, geçen hafta bir rapor yayımladı. Veri merkezleri şimdiye kadar şirketlerin kendi parasıyla yapıldı. Ama bundan sonra borçlanma artacak. Eğer yapay zeka bekleneni vermezse veya sistemler daha az güce ihtiyaç duyarsa, bu borçlar sorun yaratabilir. Rapor, finansal risklere dikkat çekiyor ve herkesi uyarıyor.