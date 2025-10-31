Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.957,75 %1,11
        DOLAR 42,0493 %0,21
        EURO 48,6333 %0,02
        GRAM ALTIN 5.434,29 %0,07
        FAİZ 40,04 %-0,25
        GÜMÜŞ GRAM 66,27 %0,35
        BITCOIN 109.704,00 %2,04
        GBP/TRY 55,1528 %-0,22
        EUR/USD 1,1557 %-0,07
        BRENT 65,16 %0,25
        ÇEYREK ALTIN 8.882,70 %0,04
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Büyük teknoloji şirketleri yapay zeka harcamalarını hızlandırırken, finansal iktidarsızlık uyarıları gündemde! - Teknoloji Haberleri

        Büyük teknoloji şirketleri yapay zeka harcamalarını hızlandırırken, finansal iktidarsızlık uyarıları gündemde!

        Google, Meta, Microsoft ve Amazon gibi dev teknoloji şirketleri, yapay zeka talebini karşılamak adına milyarlarca dolarlık ek harcama planlarını duyurdu; ancak teknolojinin henüz kanıtlanmamış olması, uzun vadeli getirilerin belirsizliği, sektördeki kitlesel işten çıkarmalar ve artan borçlanma, yeni bir teknoloji balonu endişelerini alevlendiriyor. Küçük şirketlerin geride kalması ve olası hayal kırıklıkları riski büyürken, Bank of England'ın (İngiltere Merkez Bankası) finansal istikrarsızlık uyarısı dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 15:59 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni teknoloji balonu tehlikesi mi?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yapay zeka, son yıllarda teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen alanı oldu. OpenAI'nin ChatGPT'si gibi ürünler milyarlarca dolarlık yatırımları başlattı. Buna rağmen büyük şirketler, dev bütçelere rağmen binlerce çalışanı işten çıkarıyor. Google ve Meta gibi firmalar maliyet düşürmek için personel azaltırken, aynı zamanda yapay zeka harcamalarını artırıyor. Bu hafta açıklanan rakamlara göre Google, Meta, Microsoft ve Amazon, yapay zeka için milyarlarca dolar ek bütçe ayıracak. Talep artışı gerekçe gösteriliyor. Ancak teknolojinin olgunlaşması yıllar alabilir ve chatbot gibi ürünlerin ne kadar kazandıracağı belli değil.

        BÜYÜK ŞİRKETLERİN YATIRIM ARTIŞI

        Google, Meta, Microsoft ve Amazon, bu hafta yapay zeka harcamalarını milyarlarca dolar daha yükselteceklerini açıkladı. Şirketler, artan talebi karşılamak için bunu zorunlu gördüklerini söylüyor. Veri merkezleri ve güçlü işlemciler gibi altyapı yatırımları, yapay zekanın ihtiyaç duyduğu işlem gücünü sağlamayı hedefliyor. Analistler ise bu harcama hızının sürdürülebilir olup olmadığını sorguluyor. Yapay zeka hâlâ gelişme aşamasında ve tam gücüne ulaşması uzun sürecek.

        REKLAM

        YATIRIMLARA RAĞMEN İŞTEN ÇIKARMALAR

        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haberi Görüntüle

        Dev bütçeleri yapay zekaya akıtan şirketler, aynı dönemde binlerce çalışanı kapı dışarı ediyor. Google, Meta ve Microsoft gibi firmalar, maliyetleri düşürme bahanesiyle personel sayısını azaltıyor. Bu çelişki, yatırımcıları ve çalışanları tedirgin ediyor; milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımları yapılırken, insan gücü harcamaları kısılıyor. Sektör uzmanları, bu stratejinin kısa vadeli kazanç odaklı olduğunu ve uzun vadede inovasyon kaybına yol açabileceğini belirtiyor.

        BALON KORKUSU BÜYÜYOR

        Yapay zeka yatırımlarının durmaması, sektörde balon endişesi yaratıyor. Geçmişte dot-com balonu gibi örnekler yaşandı; büyük paralar harcanan projeler beklenen sonucu vermeyince çökmüştü. Bugün de chatbot ve görüntü araçları gibi ürünlerin ne kadar para kazandıracağı bilinmiyor. Küçük şirketler bu yarışta geride kalıyor çünkü büyük firmalar gibi nakit gücü yok. Eğer yapay zeka beklentileri karşılamazsa veya daha az işlem gücü yeterse, büyük zararlar oluşabilir.

        BANK OF ENGLAND UYARDI! "BORÇ RİSKİ ARTIYOR"

        İngiltere Merkez Bankası, geçen hafta bir rapor yayımladı. Veri merkezleri şimdiye kadar şirketlerin kendi parasıyla yapıldı. Ama bundan sonra borçlanma artacak. Eğer yapay zeka bekleneni vermezse veya sistemler daha az güce ihtiyaç duyarsa, bu borçlar sorun yaratabilir. Rapor, finansal risklere dikkat çekiyor ve herkesi uyarıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa