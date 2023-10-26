Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 'Büyük Filistin Mitingi' programı belli oldu

        'Büyük Filistin Mitingi'ne çok sayıda devlet adamı ve siyasi parti lideri katılacak

        AK Parti tarafından 28 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan 'Büyük İstanbul Mitingi' ile ilgili AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek 'Büyük Filistin Mitingi' milyonlarca vatandaşın yanı sıra özel konukları da ağırlayacak. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek mitinge pek çok farklı ülkeden Devlet Adamları, Hükümet Temsilcileri, Siyasi Parti Liderleri katılacak" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 22:23 Güncelleme: 26.10.2023 - 22:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Büyük Filistin Mitingi' programı belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepkiler devam ediyor. Ak Parti tarafından 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda yapılacak 'Büyük Filistin Mitingi' ile ilgili il başkanlığından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek mitinge; Dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu mitingde sahne alacak. Sanatçılar, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda etkin isimler yer alacak. Mitinge yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ise ilgisi büyük. Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları mitingi takip etmek için akreditasyon yaptırdı" denildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        SİYASİ PARTİLERDEN YOĞUN KATILIM

        Siyasi parti genel başkanlarının da mitinge katılacağının belirtildiği açıklamada, "Ayrıca mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak" ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maç başladı!
        Maç başladı!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        Eşini baltayla öldürdü!
        Eşini baltayla öldürdü!
        "Her zaman Fenerbahçe"
        "Her zaman Fenerbahçe"
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Habertürk Anasayfa