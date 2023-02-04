Bir çocuk annesiydi kalbinden bıçaklandı! İşte cinayetin nedeni!

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre tekrar barışma teklifini kabul etmeyen Kırbaş, eski eşi sürücü tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Kalbinden bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bahar Kırbaş, kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Sürün ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Bahar Kırbaş'ın otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi Manisa 'nın Kırkağaç ilçesine götürüldü. Kırbaş, için dün ikindide Kırkağaç Sarıhoca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Kırbaş'ın cenazesi Kırkağaç Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.