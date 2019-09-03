03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, 29 Ağustos günü Karabük Cumayanı köyünde meydana geldi. Ellerinde tespih dolu poşetler bulunan kimliği belirsiz 2 kadın, Saliha Karakuş´un evinin kapısını çaldı.
Kadınlardan biri evin dışarısında kalıp gözcülük yaparken, diğeri Karakuş'a `Kimsesiz çocuklara yardım için tespih topladıklarını' söyleyerek, tespih istedi. Saliha Karakuş da tespih verdi.
Ancak kadın, içeri girip, "Sizde büyü var" diyerek Karakuş'u kandırdı. Büyüyü bozma yalanıyla altınlarını istedi. Saliha Karakuş da 28 bin Tl değerindeki ziynet eşyasını getirip, kadına verdi. Karakuş'u evden dışarı gönderen kadın, altınları alıp, gözcülük yapan suç ortağıyla kayıplara karıştı.
Geri döndüğünde soyulduğunu fark eden Karakuş, jandarmanın yolunu tuttu. Jandarma peşine düştüğü kadınların, güvenlik kameralarından eşkallerini belirledi.
Saliha Karakuş, büyü yapıldığı söylenerek kandırıldığını anlatarak, "İki tane tespih verdim. `Beni eve buyur etmiyor musunuz?´ dedi. Eve girdi. `Sana büyü yapmışlar, onu çözeceğim. Bir ip getir´ dedi. İpi paramparça etti, `Dilek tut´ dedi. Ben de `Allah´ım umre nasip etsin´ dedim. Eşimin, oğlumun ve benim iç çamaşırlarımı, bohçanın içine koydu. `Yüklü paran var, getir´ dedi. `Yok´ deyince `Altının var´ dedi. Altınlarımı getirdim. Kolumdaki bilezikleri, kulağımdaki küpelerimi bohçanın içine koydum. Evde olan arkadaşımla bana arkamıza dönmemizi istedi. Üzerime üfledi. Beni ve arkadaşımı evden çıkartıp, kapıyı kilitledi ve 'yarım saat sonra aç' dedi.
Akaryakıt istasyonuna kadar gittik. Eve geldim ki altınlar yok. Jandarmaya durumu bildirdik. Gittikleri otomobili tespit ettiler. 28 bin lira değerindeki altınlarım gittim. Altınlarımı geri getirsinler. Hiç bir şey yiyemiyorum. Akciğer hastasıyım. Beş senedir tedavi görüyorum. Altınlarımı getirsinler. Onlardan şikayetçi bile olmayacağım" dedi.
`BENİ OĞLUM KURTARDI´
Aynı şekilde dolandırılmaya çalışan Ümran Misoğlu(47) ise "Önce bana geldiler. `Tespih istiyoruz, bağış yapacağız´ dediler. İki tespih verdim. Eve girdiler. Büyü yapıyorlardı. Tam bileziği çıkardım, yere koydum, küçük oğlum Beytullah gelip, `Bunlar hırsız´ dedi. Oğlum beni kurtardı" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!