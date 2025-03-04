İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre, 2025 İOKBS başvuruları 10 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alındı. Akabinde ise gözler Bursluluk Sınavının yapılacağı tarihe çevrildi. Her yıl MEB tarafından düzenlenen sınava ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında olan öğrencileri katılım sağlıyor. Peki, MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS kaç soru, kaç dakika? İşte 2025 İOKBS sınav tarihi…