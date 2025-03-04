Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi! İşte 2025 İOKBS sınav tarihi
Bursluluk Sınavı tarihi gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 3 Mart'ta sona erdi. Akabinde ise gözler 2025 İOKBS sınav tarihine çevrildi. MEB tarafından ilköğretim 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen İOKBS, bu yıl Nisan ayında uygulanacak. Peki, MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? 2025 İOKBS kaç soru, kaç dakika?
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre, 2025 İOKBS başvuruları 10 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alındı. Akabinde ise gözler Bursluluk Sınavının yapılacağı tarihe çevrildi. Her yıl MEB tarafından düzenlenen sınava ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında olan öğrencileri katılım sağlıyor. Peki, MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS kaç soru, kaç dakika? İşte 2025 İOKBS sınav tarihi…
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2025 İOKBS BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları tamamlandı.
10 Şubat’ta başlayan Bursluluk Sınavı başvuruları, 3 Mart’ta sona erdi.
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2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi ile 5, 6, 7 ve 8, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen Bursluluk Sınavı tarihi belli oldu.
Takvime göre Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 tarihinde yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak.
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İOKBS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Bursluluk Sınavı giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
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İOKBS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği ve resmi internet sitesinden yayımladığı "öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri ve açıklamaları" ile "konu, kazanım ve açıklamaları" kapsamında gerçekleştirilecek.
Bu yıl, 5. sınıf öğrencileri için sınavın kapsamı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 5. Sınıf Öğretim Programları", 9. sınıf öğrencileri için ise "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 9. Sınıf Öğretim Programları" kapsamında yapılacak.
Sınavda, tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak.
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2025 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları ise 30 Mayıs günü belli olacak.
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İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilereayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.
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