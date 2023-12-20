Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bursluluk sınavı ne zaman? MEB tarafından açıklama geldi: 2024 İOKBS tarihi

        Bursluluk sınavı ne zaman? MEB tarafından açıklama geldi: 2024 İOKBS tarihi

        Bursluluk sınavı tarihi İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav takviminin açıklanmasının ardından 2024 İOKBS tarihi belli oldu. İşte 2024 bursluluk sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 12:57 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İOKBS yani 2024 bursluluk sınav tarihi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Merak edilen sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerle paylaşıldı. İşte Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edilen İOKBS sınav tarihi...

        • 2

          2024 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 3

          İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler ise yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak. Henüz bursluluk sınavı başvuru takvimi belli olmadı. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda okullardan veya e-Okul üzerinden sınava müracaat edebilecek.

        • 4

          MEB’DEN KRİTİK AÇIKLAMA!

          MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

          Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılacak."

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        İşte Konyalı John Wick!
        İşte Konyalı John Wick!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde
        Habertürk Anasayfa