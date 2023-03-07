DHA

Bursaspor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde ve müsabaka esnasında yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu´na (PFDK) sevk edildi. Saha olayları, çirkin tezahüratlar, saldırı ve talimatlara aykırı davranışlar gerekçesiyle PFDK´nın sevk kararları şöyle:

"Bursapor Kulübü´nün 05.03.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 52. maddesi uyarınca, " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 49. maddesi uyarınca ve " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü´nün 8/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Bursaspor Kulübü görevlisi AŞKIN DEĞİRMENCİ´nin aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 07.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Bursaspor Kulübü görevlisi AYBARS TÜRKKAN´ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 07.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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