Bursa ve Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! İşte 16 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 16 Aralık Cumartesi günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Bursa ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte 16 Aralık 2023 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilere göre 16 Aralık Cumartesi günü Bursa ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 16 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...
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PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 16 Aralık Cumartesi günü saat 03:26'da Bursa Kestel'de 2.7 ve saat 05:28'de Kahramanmaraş Elbistan'da 2.8 büyüklüğünde deprem oldu.
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SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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