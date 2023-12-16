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        Haberler Gündem Bursa ve Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 16 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Bursa ve Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! İşte 16 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 16 Aralık Cumartesi günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Bursa ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte 16 Aralık 2023 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 08:10 Güncelleme: 16.12.2023 - 08:10
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        • 1

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilere göre 16 Aralık Cumartesi günü Bursa ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 16 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...

        • 2

          PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER!

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 16 Aralık Cumartesi günü saat 03:26'da Bursa Kestel'de 2.7 ve saat 05:28'de Kahramanmaraş Elbistan'da 2.8 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
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