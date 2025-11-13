Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bursa - Münih kaç kilometre? Bursa - Münih arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Bursa - Münih kaç kilometre? Bursa - Münih arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Osmanlı'nın ilk başkenti, yeşil Bursa'nın tarihi dokusundan yola çıkıp, Alplerin eteğindeki Bavyera başkenti Münih'in görkemli meydanlarına ve bira bahçelerine uzanan bir yolculuk... Bu rota, Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden birini, Almanya'nın en zengin ve en gelişmiş teknoloji şehirlerinden birine bağlar. Bu uzun Avrupa seyahatini planlayanların ilk merak ettiği konu ise doğal olarak "Bursa - Münih kaç kilometre?" ve bu mesafenin en verimli nasıl aşılabileceğidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 10:40 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa - Münih kaç kilometre?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu seyahat, Balkanlar'ı ve Orta Avrupa'yı boydan boya kat eden, birden fazla ülke sınırını aşan ciddi bir kara yolculuğu macerası anlamına gelir. Alternatif olarak, birkaç saatlik konforlu bir uçuşla da bu iki merkez birbirine bağlanabilir. Hangi ulaşım yöntemini seçerseniz seçin, otomotiv devi Bursa'dan, bir diğer otomotiv devi (BMW) Münih'e gitmenin tüm pratik rota seçeneklerini, sürelerini ve maliyet analizlerini bu yazımızda sizler için bir araya getirdik. Hangi yolun sizin için en ideali olduğunu keşfetmek için okumaya devam edin.

        BURSA - MÜNİH ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

        Bursa ile Almanya'nın Münih şehri arasındaki mesafeyi ifade ederken, kullanılan ulaşım yöntemine göre iki farklı ölçümden bahsetmek gerekir: Kuş uçuşu mesafe ve karayolu mesafesi.

        REKLAM
        • Kuş Uçuşu Mesafe: İki şehir arasındaki en direkt rota olan ve uçak yolculuklarının temel aldığı kuş uçuşu uzaklık, yaklaşık olarak 1.550 ila 1.570 kilometre arasındadır. Bu, iki şehrin coğrafi olarak birbirine ne kadar yakın olduğunu gösteren en net ölçümdür.
        • Karayolu Mesafesi: Özel araçla seyahat etmeyi tercih edenler için ise, Balkanlar'ı ve Orta Avrupa'yı aşan bu yolculuk, çok daha uzun bir mesafeyi kapsar. Seçilen güzergaha (Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan-Avusturya rotası) bağlı olarak, toplam karayolu mesafesi 1.950 ila 2.050 kilometre arasında değişmektedir. Bu durum, karayolu yolculuğunu bir ulaşımdan çok, bir Avrupa turu haline getirir.

        BURSA - MÜNİH ARASI YOLCULUK SÜRELERİ

        Bursa ile Münih arasındaki seyahat süresi, seçilen ulaşım yöntemine göre dramatik bir şekilde farklılık gösterir. Bu rota için en mantıklı ve en yaygın kullanılan yöntem uçak yolculuğudur.

        • Uçak: En hızlı ve en pratik seçenektir.
        • Direkt Uçuş: Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI) Münih Havalimanı'na (MUC) direkt uçuş süresi (genellikle mevsimsel olarak sunulur) yaklaşık 2 saat 30 dakika ile 2 saat 45 dakika arasındadır.
        • Aktarmalı Uçuş: İstanbul havalimanları (SAW veya IST) üzerinden yapılan aktarmalı uçuşlarda, toplam yolculuk süresi bekleme sürelerine bağlı olarak 5 ila 8 saati bulabilir.

        UÇAK İLE ULAŞIM

        REKLAM

        Zaman ve konfor açısından, Bursa'dan Münih'e gitmenin en mantıklı yolu havayoludur. Burada yolcuların önünde iki ana strateji bulunur:

        • Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI) Uçuş: En konforlu seçenektir. Özellikle yaz aylarında ve gurbetçi sezonunda, SunExpress veya Türk Hava Yolları (AnadoluJet/AJet) gibi firmalar, Bursa Yenişehir'den (YEI) Münih Havalimanı'na (MUC) direkt uçuşlar düzenleyebilmektedir. Bu uçuşlar, 2.5 saatlik bir süreyle en hızlı bağlantıyı sunar. Ancak bu uçuşlar yılın her dönemi bulunmayabilir ve sefer sayısı kısıtlıdır.
        • İstanbul Havalimanları Üzerinden Uçuş (En Sık Kullanılan Yöntem): Yılın her günü ve günün her saati uçuş bulmanın garanti olduğu yöntem budur. Bursa'dan otobüsle (yaklaşık 1.5-2 saat) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) geçilir. Sabiha Gökçen'den Münih'e (Pegasus, Türk Hava Yolları vb.) her gün çok sayıda direkt uçuş bulunur. Bu uçuş da yaklaşık 2.5 saat sürer. Bursa'dan yola çıkış ve Münih'e varış arasındaki toplam kapıdan kapıya süre, bu yöntemle yaklaşık 6-7 saati bulur.

        ÖZEL ARAÇLA YOLCULUK

        Zamanı bol olan ve bir macera arayanlar için Bursa'dan Münih'e arabayla gitmek, unutulmaz bir deneyim olabilir. Ancak bu, en az 2, ideal olarak ise 3 günlük bir yolculuktur ve ciddi bir planlama gerektirir. En yaygın rota şu şekildedir:

        • Türkiye Etabı: Bursa'dan İstanbul-İzmir Otoyolu (O-5) veya Osmangazi Köprüsü kullanılarak İstanbul'a, oradan da Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) veya TEM (O-3) ile Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşılır.
        • Balkanlar Etabı: Kapıkule'den Bulgaristan'a (Kapitan Andreevo) girilir. Sofya üzerinden devam edilerek Sırbistan'a (Gradina/Kalotina) geçilir. Belgrad çevre yolundan geçilerek Macaristan sınırına (Horgoš) ulaşılır.
        • Orta Avrupa Etabı: Macaristan'a (Röszke) girildikten sonra Budapeşte ve Győr üzerinden Avusturya sınırına (Hegyeshalom) varılır.
        • Son Etap: Avusturya'ya (Nickelsdorf) girilir. Viyana (Wien) çevre yolundan geçilerek Linz üzerinden Almanya sınırına (Passau) ve oradan da A3/A94 otoyolları ile Münih'e ulaşılır.

        Bu yolculukta; Bulgaristan, Macaristan ve Avusturya için vinyet (otoyol etiketi) alınması zorunludur. Sırbistan'da ise otoyollar ücretlidir (gişede ödeme). Ayrıca, Kapıkule ve özellikle Sırbistan-Macaristan sınırlarındaki bekleme süreleri (yaz aylarında 4-8 saati bulabilir) yolculuk planını ciddi şekilde etkiler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Habertürk Anasayfa