Bursa - Maraş kaç kilometre? Bursa - Maraş arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bursa - Maraş kaç kilometre? Bursa - Maraş arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bu büyük seyahati planlayanların aklındaki ilk ve en temel soru ise, "Bursa - Maraş kaç kilometre?" ve bu devasa mesafenin en verimli nasıl aşılabileceğidir. Bu uzun ve kapsamlı yolculuk hakkındaki tüm pratik bilgilere buradan ulaşabilirsiniz...

Marmara'nın sanayi merkezinden, Güneydoğu Anadolu'nun kapısına, Ceyhan Nehri'nin kıyısındaki kadim şehre varmak, ciddi bir zaman ve rota planlaması gerektirir. Özel araçla seyahatin zorluklarından, otobüs yolculuğunun ekonomisine ve havayolunun hız avantajına kadar tüm seçenekleri, avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte bu yazımızda sizler için bir araya getirdik.

REKLAM advertisement1

BURSA - MARAŞ ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Bursa şehir merkezi ile Kahramanmaraş (Maraş) şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en hızlı güzergah olan Ankara-Adana otoyolları üzerinden yaklaşık 1030 ila 1050 kilometre arasındadır. Bu, Türkiye'nin en uzun şehirlerarası rotalarından biridir ve ülkeyi Marmara Bölgesi'nden, İç Anadolu'yu boydan boya geçerek Akdeniz Bölgesi'nin doğusuna (ve Güneydoğu Anadolu'nun batısına) bağlayan büyük bir yolculuğu ifade eder.

REKLAM

Bu devasa mesafe, yolculuk boyunca coğrafyanın ne kadar çarpıcı bir şekilde değiştiğini gösterir. Yolculuk, Bursa Ovası'nın bereketli topraklarından başlayarak, İç Anadolu'nun engin ve kuru bozkırlarına, oradan Toros Dağları'nın görkemli geçitlerine (Gülek Boğazı) ve Çukurova'nın sıcak düzlüklerine, nihayetinde ise Maraş'ın dağlık havzasına ulaşır. Güzergahın çok büyük bir bölümü, Türkiye'nin modern ve yüksek standartlı otoyol ağı (O-4, O-21, O-52) üzerinde gerçekleşir.

BURSA - MARAŞ ARASI YOLCULUK SÜRELERİ: HANGİ ARAÇ NE KADAR SÜRER? Bursa ile Maraş arasındaki 1000 kilometreyi aşan mesafe için seyahat süresi, seçilen ulaşım yöntemine göre dramatik farklılıklar gösterir. Bu uzun rota için zaman ve konfor açısından en pratik seçenek genellikle uçaktır. Uçak (Direkt veya Aktarmalı): En hızlı ve en verimli seçenektir.

En hızlı ve en verimli seçenektir. Direkt Uçuş: Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI) Kahramanmaraş Havalimanı'na (KCM) direkt uçuşlar (genellikle AnadoluJet/AJet tarafından, mevsime veya belirli günlere bağlı olarak) yaklaşık 1 saat 30 dakika sürer.

Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI) Kahramanmaraş Havalimanı'na (KCM) direkt uçuşlar (genellikle AnadoluJet/AJet tarafından, mevsime veya belirli günlere bağlı olarak) yaklaşık sürer. Aktarmalı Uçuş: Direkt uçuş bulunamazsa, en pratik alternatif Bursa'dan karayoluyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) geçip (1.5 saat), oradan KCM'ye uçmaktır (1.5 saat). Kapıdan Kapıya Toplam Süre (Direkt Uçuşla): Havalimanına ulaşım, güvenlik kontrolü, bekleme süreleri ve varış sonrası transfer dahil edildiğinde, kapıdan kapıya toplam yolculuk süresi genellikle 4 ila 5 saati bulur. ÖZEL ARAÇLA YOLCULUK REKLAM Bursa'dan Maraş'a özel araçla seyahat etmek, Türkiye'nin coğrafi merkezine doğru yapılan uzun bir sürüş deneyimidir. Bu yolculuğun, en az bir gece konaklamalı olarak iki güne yayılması şiddetle tavsiye edilir. Ankara veya Aksaray, bu mola için ideal şehirlerdir. Bursa - Ankara Etabı (Yaklaşık 380-390 km): Bursa'dan D-200 (Bursa-Ankara yolu) takip edilerek İnegöl, Bozüyük ve Eskişehir üzerinden Ankara istikametine doğru ilerlenir. Bu etabın tamamı yüksek kaliteli bölünmüş yoldur.

Bursa'dan D-200 (Bursa-Ankara yolu) takip edilerek İnegöl, Bozüyük ve Eskişehir üzerinden Ankara istikametine doğru ilerlenir. Bu etabın tamamı yüksek kaliteli bölünmüş yoldur. Ankara Geçişi (O-20): Ankara şehir merkezinin yoğun trafiğine girmeye gerek kalmadan, Ankara Çevre Yolu'na (O-20) girilir ve güney istikameti (Konya/Adana/Niğde tabelaları) takip edilir.

Ankara şehir merkezinin yoğun trafiğine girmeye gerek kalmadan, Ankara Çevre Yolu'na (O-20) girilir ve güney istikameti (Konya/Adana/Niğde tabelaları) takip edilir. Ankara - Adana Etabı (O-21): Çevre yolundan, modern Ankara-Niğde Otoyolu'na (O-21) bağlanılır. Bu otoyol, Aksaray üzerinden geçerek sizi Toros Dağları'nın eteklerine ve Pozantı'ya kadar ulaştırır.

Çevre yolundan, modern Ankara-Niğde Otoyolu'na (O-21) bağlanılır. Bu otoyol, Aksaray üzerinden geçerek sizi Toros Dağları'nın eteklerine ve Pozantı'ya kadar ulaştırır. Adana - Maraş Etabı (O-52 / O-53): Pozantı'dan sonra Adana-Şanlıurfa Otoyolu'na (O-52) girilir. Osmaniye'yi geçtikten sonra, Kahramanmaraş'a bağlanan O-53 otoyoluna girilerek şehir merkezine ulaşılır. Bu rota, neredeyse kesintisiz bir otoyol deneyimi sunar ve Gülek Boğazı gibi büyüleyici manzaralara tanıklık etmenizi sağlar. OTOBÜS VE UÇAK İLE ULAŞIM ALTERNATİFLERİ Otobüs: En ekonomik ve en yaygın kullanılan yöntemdir. Bursa Otogarı'ndan Kahramanmaraş Otogarı'na günün her saati, özellikle de gece boyunca, düzenli otobüs seferleri bulunur. Lider Kahramanmaraş, Ak Turizm gibi yerel firmaların yanı sıra, Kamil Koç, Pamukkale, Metro Turizm gibi tüm ulusal firmalar bu hatta hizmet verir. Gece yolculuğu, yolcuların geceyi yolda geçirerek konaklama masrafından tasarruf etmesini ve sabah Maraş'ta olmasını sağlar. Uçak: Zamandan tasarruf etmek isteyenler için en ideal seçenektir. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI), Kahramanmaraş Havalimanı'na (KCM) direkt uçuşlar, seyahat planlamasını inanılmaz derecede kolaylaştırır. Bu uçuşlar her gün olmayabilir, bu nedenle biletlerin seyahatten çok önce kontrol edilmesi gerekir. Direkt uçuş bulunamayan günlerde, en iyi alternatif Bursa'dan otobüsle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) geçip (1.5 saat), oradan kalkan sık ve düzenli Maraş uçuşlarından (1.5 saat) birini kullanmaktır.