Bursa'da yangın faciası! 3 aylık bebek ve 4 yaşındaki kardeşi öldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti.

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AA'nın haberine göre; Çayır Mahallesi Çayır Sokak'taki 3 katlı evin zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı.

3 AYLIK BEBEK İLE 4 YAŞINDAKİ KARDEŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye,112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından 3 aylık Sevginur Durmuş'un yanmış cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Dumandan etkilenen Efe Durmuş (4) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Efe Durmuş, hastanede hayatını kaybetti.

2 kardeşin ölümüne sebep olan feci yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.