Bursa'da yangın faciası! 3 aylık bebek ve 4 yaşındaki kardeşi öldü
Bursa'da 3 katlı evin zemin katında çıkan yangın can aldı... Kısa sürede büyüyerek tüm binayı saran yangında 3 aylık bebek ile 4 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre; Çayır Mahallesi Çayır Sokak'taki 3 katlı evin zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı.
3 AYLIK BEBEK İLE 4 YAŞINDAKİ KARDEŞİ ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye,112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından 3 aylık Sevginur Durmuş'un yanmış cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Dumandan etkilenen Efe Durmuş (4) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Efe Durmuş, hastanede hayatını kaybetti.
2 kardeşin ölümüne sebep olan feci yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.