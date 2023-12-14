TIR'la çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı
Bursa'nın Kestel ilçesinde otomobilin TIR'la çarpışarak takla atması sonucu iki kişi yaralandı
Giriş: 14.12.2023 - 20:01 Güncelleme: 14.12.2023 - 20:01
İbrahim T. (71) idaresindeki otomobil ile Mehmet B'nin kullandığı TIR, Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü İbrahim T. ile eşi Hasibe T. (71) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.