Bursa'da tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
Bursa Osmangazi'de baba ile oğulun tartışması kanlı bitti. Oğlu tarafından tüfekle vurulan baba, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yunuseli Mahallesi'ndeki evlerinde Emre Şentürk ile babası Niyazi Şentürk (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre Şentürk, babasını tüfekle yaralayarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİFotoğraf: İHA
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Niyazi Şentürk, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan baba Şentürk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDIFotoğraf: İHA
Ekipler, Emre Şentürk'ü bir saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıkta yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.