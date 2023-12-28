Bursa'da tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunuseli Mahallesi'ndeki evlerinde Emre Şentürk ile babası Niyazi Şentürk (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre Şentürk, babasını tüfekle yaralayarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Fotoğraf: İHA Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Niyazi Şentürk, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan baba Şentürk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. REKLAM

5 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDI Fotoğraf: İHA Ekipler, Emre Şentürk'ü bir saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıkta yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.