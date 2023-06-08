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Bursa'da palet imalathanesi alev alev yandı

Bursa'da bir palet imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu iş yerinde maddi hasar oluştu

Giriş: 08.06.2023 - 04:03 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da palet imalathanesinde yangın
AA

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir palet imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde bulunan palet imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU

Alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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