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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da otomobil iki TIR arasında sıkıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Bursa'da otomobil iki TIR arasında sıkıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Bursa İznik'te ani fren yapan TIR'a çarpan otomobile, arkasından gelen başka bir TIR çarptı. Feci kazada iki TIR arasında sıkışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 01:45 Güncelleme: 12.12.2023 - 01:45
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        Otomobil iki TIR arasında sıkıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde ani fren yapan TIR'a çarpan otomobile arkadan gelen diğer TIR çarptı. İki TIR arasında sıkışarak demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İznik-Adapazarı Yolu, Karatekin Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İznik'ten Adapazarı istikametine giden Alaattin Gün (54) yönetimindeki otomobil, ani fren yapan Mert Yiğitoğlu (26) idaresindeki TIR'a çarptı.

        OTOMOBİL İKİ TIR'IN ARASINDA EZİLDİ

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Kaza nedeniyle duran otomobile bu kez arkadan gelen Berkcan Yörür (23) idaresindeki TIR'ın çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören çevredekiler iki TIR'ın arasında ezilerek demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan sürücü Alaattin Gün ile Leyla Farac'ın (21) yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde Alaattin Gün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Leyla Farac ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri yeni kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

        YARALININ DURUMU AĞIR

        Tedavi altına alınan Farac'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Alaattin Gün'ün cenazesi İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazaya karışan otomobil ile 2 TIR'ın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #İznik
        #haberler
        #adapazarı
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